В Актюбинской области суд приговорил мужчину к 11 годам лишения свободы за убийство, совершённое в ходе пьяной ссоры, передаёт BaigeNews.kz. Как сообщает пресс-служба специализированного межрайонного суда по уголовным делам, трагедия произошла в феврале 2025 года в одном из частных домов региона.

Согласно материалам дела, потерпевший Ж. пришёл к подсудимому Т. в гости - мужчины собирались вместе выпить. Однако дружеская встреча обернулась трагедией: во время застолья между ними вспыхнул конфликт, переросший в словесную перепалку. В разгар ссоры Т. схватил с кухонного стола нож и нанёс один удар в грудную клетку оппонента. От полученного ранения потерпевший скончался на месте.

На суде Т. признал свою вину частично. Прокурор настаивал на наказании в виде 11 лет лишения свободы. В ходе процесса вина подсудимого была подтверждена показаниями свидетелей, заключениями судебно-медицинской экспертизы и другими доказательствами.

Суд, вынося приговор, учёл как смягчающие обстоятельства - частичное признание вины и отсутствие судимости, так и отягчающее - совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения. В итоге Т. был признан виновным по статье 99 части 1 УК РК - "Умышленное убийство" - и приговорён к 11 годам лишения свободы.

Приговор пока не вступил в законную силу.