В Жамбылской области на автозаправочной станции совершено нападение на мотоциклиста. По словам адвоката потерпевшего, мужчину ранили ножом в спину и живот. Пострадавший сейчас находится под охраной полиции в больнице Алматы. Адвокат потребовал переквалифицировать уголовное дело как покушение на убийство, передаёт BaigeNews.kz.

Инцидент произошёл 13 апреля в селе Мерке. По данным адвоката Закира Асадова, его подзащитный ехал в сторону Алматы и остановился на заправке вместе с другом. После оплаты топлива его догнал неизвестный, и — как видно на видеозаписи — внезапно напал с ножом. Байкеру удалось убежать, после чего нападавший переключился на его спутника, но и тот скрылся.

"Моего клиента спасла экипировка и реакция", — отметил Асадов.

По его словам, после нападения родственники подозреваемого увезли его с места происшествия.

Пострадавшего доставили в районную больницу, но, как утверждает адвокат, туда вскоре прибыли родственники подозреваемого. Они якобы пытались оказать давление, требуя отказаться от претензий. В результате мужчина был переведён в БСНП в Алматы.

"Даже там родственники проникли в палату и продолжили уговоры. Мы обратились к МВД с просьбой обеспечить охрану", — сказал Асадов.

Юрист направил обращение министру внутренних дел Ержану Саденову. Он попросил:

п ереквалифицировать статью с хулиганства на покушение на убийство;

передать расследование в другой регион из-за возможного давления;

обеспечить безопасность его подзащитному в стационаре.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Zakir Assadov (@advokat_assadov)

В Министерстве внутренних дел подтвердили факт нападения и задержание подозреваемого. Его заключили под стражу.

Дело возбуждено по статье 293 ч.3 УК РК (хулиганство с применением оружия), предусматривающей до 7 лет лишения свободы.

"Будет обеспечено полное и объективное расследование. Потерпевшему предоставлена охрана. Дело находится на контроле министра внутренних дел", — сообщили в ведомстве.

По словам врачей, у пострадавшего — колото-резаные раны грудной клетки и поясничной области.

Следствие рассматривает возможность переквалификации деяний после завершения необходимых процессуальных действий.