"Заставляли отказаться от претензий": после нападения на АЗС байкеру понадобилась охрана
После нападения на мотоциклиста адвокат потребовал переквалификацию дела.
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В Жамбылской области на автозаправочной станции совершено нападение на мотоциклиста. По словам адвоката потерпевшего, мужчину ранили ножом в спину и живот. Пострадавший сейчас находится под охраной полиции в больнице Алматы. Адвокат потребовал переквалифицировать уголовное дело как покушение на убийство, передаёт BaigeNews.kz.
Инцидент произошёл 13 апреля в селе Мерке. По данным адвоката Закира Асадова, его подзащитный ехал в сторону Алматы и остановился на заправке вместе с другом. После оплаты топлива его догнал неизвестный, и — как видно на видеозаписи — внезапно напал с ножом. Байкеру удалось убежать, после чего нападавший переключился на его спутника, но и тот скрылся.
"Моего клиента спасла экипировка и реакция", — отметил Асадов.
По его словам, после нападения родственники подозреваемого увезли его с места происшествия.
Пострадавшего доставили в районную больницу, но, как утверждает адвокат, туда вскоре прибыли родственники подозреваемого. Они якобы пытались оказать давление, требуя отказаться от претензий. В результате мужчина был переведён в БСНП в Алматы.
"Даже там родственники проникли в палату и продолжили уговоры. Мы обратились к МВД с просьбой обеспечить охрану", — сказал Асадов.
Юрист направил обращение министру внутренних дел Ержану Саденову. Он попросил:
- переквалифицировать статью с хулиганства на покушение на убийство;
- передать расследование в другой регион из-за возможного давления;
- обеспечить безопасность его подзащитному в стационаре.
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В Министерстве внутренних дел подтвердили факт нападения и задержание подозреваемого. Его заключили под стражу.
Дело возбуждено по статье 293 ч.3 УК РК (хулиганство с применением оружия), предусматривающей до 7 лет лишения свободы.
"Будет обеспечено полное и объективное расследование. Потерпевшему предоставлена охрана. Дело находится на контроле министра внутренних дел", — сообщили в ведомстве.
По словам врачей, у пострадавшего — колото-резаные раны грудной клетки и поясничной области.
Следствие рассматривает возможность переквалификации деяний после завершения необходимых процессуальных действий.
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