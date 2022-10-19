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Заставить работать многодетных и холостых! Чем известен скандальный кандидат в президенты Жуматай Алиев
Кандидатом в президенты скандально известного Жуматая Алиева выдвинуло Объединение "Халық демографиясы". Это его вторая попытка участвовать в президентской гонке. Чем известен Жуматай Алиев, решил выяснить корреспондент BaigeNews.kz.
70-летний Жуматай Алиев уроженец Жамбылской области. Карьеру начал преподавателем, а в 97-м году создал Центрально-Азиатский университет. Однако в этом году вуз закрыли за низкий рейтинг и спрос среди абитуриентов.
Несколько лет Алиев проработал в АНК, а с 2012 по 2016 годы был депутатом мажилиса. Тогда-то он и запомнился казахстанцам как личность весьма одиозная. Интернет помнит несколько громких и резонансных высказываний Жуматая Алиева. Будучи депутатом, он выдвинул ряд сомнительных инициатив, которые общественность восприняла в штыки. Именно он утверждал, что населению Казахстана нужно догнать Китай, поэтому в стране следует запретить аборты.
“Я против того, чтобы наносился ущерб здоровью нации, я против того, чтобы аборт делали дети, я за то, чтобы не делали аборты те здоровые люди, у которых потом просто не будет детей, поэтому мы должны думать о будущем”, - заявил он в Мажилисе.
Холостякам "за 30" Алиев предложил платить по 300 тысяч тенге за решение вступить в брак, то только в том случае, если в семье родится ребёнок.
Сразу после одной неудачной инициативы, он предложил другую, не менее странную – трудоустраивать холостяков. По его подсчетам, это порядка миллиона холостых парней и девушек, которые должны отрабатывать за свой семейный статус.
Заставить работать он предлагал и матерей-одиночек, и граждан, отбывших срок в исправительных учреждениях.
Но и это еще не все. "Опасное" с точки зрения толерантности высказывание Алиев сделал в адрес верующих, заявив, что лучше строить в стране детские сады, чем мечети. В довесок ко всему добавил еще одно неоднозначное заявление: ввести в учебных заведениях курс атеизма.
“Вот мы говорим о религиоведении, но мы должны говорить и об атеизме. В религиозных институтах преподается атеизм, и в обычных вузах тоже должен преподаваться атеизм. С утра до вечера находиться в мечети - это же не есть воспитание", - считает Алиев.
В 2019 году Алиев сделал первую попытку участвовать в президентских выборах. Тогда его кандидатуру также выдвинуло Объединение "Халық демографиясы", но сдать экзамен по казахскому языку ему не удалось. В комиссии заявили, что Алиев владеет госязыком лишь частично.
"Кандидат полностью использовал отведенное время. На письменную работу ушло 1,5 часа, даже больше. Для чтения времени достаточно было. Всесторонне обсудив ответы претендента, комиссия пришла к выводу, что претендент не полностью владеет государственным языком. В письменной работе были допущены очень грубые ошибки, – всего 19 ошибок по пунктуации и стилистике. Все это мы анализировали и пришли к общему мнению" - пояснил тогда член лингвистической комиссии ЦИК РК Адиль Ахметов.
Разумеется, Алиев подал в суд, не согласившись с решением комиссии и попытался отстоять себя в суде, потребовав публичных извинений, однако Верховный суд обращение не удовлетворил. Спустя четыре года Алиеву все же удалось пройти лингвистическую комиссию. Правда двое членов комиссии от голосования воздержались.
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