Заставил убирать свой коттедж: новые подробности с суда над директором центра для бездомных

Дело Жениса Киылманова, бывшего директора Центра адаптации Костаная, в котором содержатся лица без определённого места жительства, начали рассматривать в сентябре. Он обвинялся в хищении более 11 млн тенге за счёт фиктивного трудоустройства своих родственников и знакомых, за которых сам получал зарплату. Сегодня выяснились новые подробности дела, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Вину в предъявленном ему обвинении по статье 189 часть 3 пункты 1,2 "Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества" УК РК Киылманов полностью признал на одном из предыдущих заседаний. И даже специально попросил у судьи время для заключения процессуального соглашения с прокурором. Такое соглашение заключается, когда подсудимый полностью признаёт вину, не оспаривает собранные доказательства, возмещает ущерб государству и тогда дело слушается в упрощённом порядке - без допроса свидетелей. И только в этом случае государственное обвинение не может назначить подсудимому больше половины срока, предусмотренного статьёй, по которой он обвиняется.

Женис Киылманов сначала согласился на все эти условия, но в итоге выяснилось, что на момент заключения процессуального соглашения у него не хватило денег для полного погашения ущерба. Кроме того, он не согласился на предложенный прокурором срок – три года лишения свободы. В связи с этим уголовное дело продолжили рассматривать в обычном порядке и перешли к допросу свидетелей, большая часть из которых – сотрудники Центра адаптации.

Перед началом допроса свидетелей адвокат подсудимого Дмитрий Кученков также заявил, что Киылманов постепенно погашает ущерб государству. И на сегодняшний день ему осталось погасить всего чуть больше 256 тысяч тенге из предъявленных более 11 млн тенге. Где подсудимый меньше, чем за два месяца, которые длится разбирательство, нашёл многомиллионную сумму, чтобы расплатиться с государством, суд пока не выяснял.

И перешёл к допросу свидетелей. В частности, была допрошена главный бухгалтер Центра адаптации Бота Нуржанова. Она сообщила, что начисляла всем сотрудникам учреждения заработную плату согласно табелям учёта рабочего времени.

"Некоторых сотрудников из тех, которым начисляла зарплату, я ни разу не видела на работе. Но табели с их фамилиями мне передавала заместитель директора, а я не могла её ослушаться. Когда спрашивала, почему их не бывает на работе, мне отвечали: это люди руководителя", – пояснила в суде главный бухгалтер.

На вопрос суда, почему она сама не выяснила, где эти сотрудники, и почему они должны получать зарплату, Нуржанова не смогла ответить.

Но самыми интересными можно назвать показания дезинфектора Центра адаптации Жанны Баймагамбетовой. Она занимается прожаркой белья бездомных в специальных машинах и дезенфекцией помещений.

"Как-то директор заставил меня и ещё одну сотрудницу, санитарку Галееву убирать его коттедж. Мы не могли ему отказать, потому что он мог нас уволить, поэтому согласились. И убирали два-три раза в месяц. Бесплатно, в добровольно принудительном порядке", – сказала дезинфектор.

Потом, по словам свидетеля, санитарка начала возмущаться и отказалась убирать коттедж директора бесплатно. Тогда Киылманов придумал такую схему: нанять на работу в Центр адаптации постороннего человека и просто начислять ему заработную плату. Фиктивный сотрудник будет получать деньги и сразу же отдавать их Баймагамбетовой и санитарке Галеевой. То есть выделяемые из госбюджета средства и будут оплатой за уборку его личного коттеджа.

Дезинфектор и санитарка согласились на эту схему. И сама Баймагамбетова даже нашла среди своих знакомых ту, которая согласилась фиктивно устроиться в Центр адаптации.

"На самом деле она работала на рынке и я регулярно приходила к ней, чтобы забрать деньги, которые она якобы получала за услуги санитарки в Центре адаптации", – разъяснила суду Баймагамбетова.

В таком фиктивном режиме знакомая дезинфектора проработала около года, а её зарплата шла в карман другим сотрудницам, которые убирали коттедж директора. Но потом Киылманов решил поживиться и на этой схеме. Он начал регулярно начислять премии на имя фактически неработающего сотрудника. Минимальный размер премий был около 200 тысяч тенге. Эти деньги он уже не захотел отдавать подчинённым, которые убирали его коттедж, а забирал их себе. Но не напрямую, а через своего заместителя Каркенову.

"Премии на мою знакомую, которую фиктивно трудоустроили, он специально начислял самые большие. Больше, чем другим реально работающим сотрудникам, потому что знал, что эти деньги получит он сам", – сказала в суде Баймагамбетова.

Но и премиями директор не ограничился, позже стал забирать и отпускные.

"Вы уверены, что эти деньги получал именно Киылманов, если вы не отдавали ему их напрямую?" – спросил судья у свидетеля.

Свидетель ответила утвердительно. Сам подсудимый Женис Киылманов возразил на это, сообщив, что нанял фиктивного сотрудника не для уборки своего коттеджа, а потому что заботился о своих сотрудниках.

"После аудиторской проверки моим сотрудникам запретили совмещать должности, например, дезинфектора и санитарки, и получать за эту доплаты, – сказал подсудимый. – А делать эту работу за одну зарплату они не хотели, поэтому я нанял сотрудника, за которого они получали деньги, чтобы компенсировать их труд".

Свидетель это отрицала, повторяя, что государственные деньги директор платил за уборку личного коттеджа. На следующем заседании в конце ноября суд допросит новых свидетелей по делу.