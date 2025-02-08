В Актобе военнослужащего осудили за превышение власти, передаёт BaigeNews.kz cо ссылкой на "Диапазон".

Подсудимый – 42-летний командир взвода в звании сержанта войсковой части 25744 в Актау. Суд проходил в военном суде Актюбинского гарнизона. Из обвинения следует, что во время уборки территории медицинской роты сержант Керимов обнаружил на земле сигаретные окурки. Он подозвал к себе двух рядовых срочной службы и приказал им съесть эти окурки. Они подчинились его незаконному приказу, съели окурки, а спустя время один из них пожаловался в медпункте на пищевое отравление сэндвичем.

А через день недовольный беспорядком в спальной комнате сержант Керимов снова подозвал к себе этих же двоих рядовых, одного из них ударил несколько раз ногой, заставил "принять упор лёжа" и стал бить по ногам, бёдрам и плечу.

Обвиняемый в суде вину не признал. Сержант заявил, что никого не заставлял есть окурки, не бил, а просто делал замечание рядовым за беспорядок. Он отметил, что с его стороны были свидетели, он говорил о них представителю военной полиции и при допросах в ВСУ, но его якобы игнорировали.

Избитый рядовой поддержал обвинение в том, что сержант заставлял их есть окурки, избил его. Он добавил, что отправлял фото с синяками и ссадинами отцу и просил помощи, боялся, что его убьют или сделают инвалидом. Он не простил обвиняемого и просил наказать его по закону.

Второй потерпевший заявил, что претензий у него к подсудимому нет. Он не видел, чтобы тот избивал товарища, что эпизода с окурками не было, а отравился он сэндвичем.

Суд установил, что вина обвиняемого в превышении власти полностью доказана и приговорил его к двум годам ограничения свободы. Также осуждённого привлекут к принудительному труду в размере 100 часов ежегодно в течение всего срока наказания.