Зашёл спросить и оказался в тюрьме: казахстанца арестовали в Германии

Казахстанца, заглянувшего в полицейский участок в Германии, лишили свободы на 130 дней. Подробности происшествия сообщает Telegram-канал Bild Russian, передаёт BaigeNews.kz.

"В полицейский участок на центральном вокзале Лейпцига постучался 53-летний гражданин Казахстана. По всей видимости, он давно живёт в Германии. Мужчина сказал дежурному, что хочет проверить, нет ли у него проблем с законом. Выяснилось, что против мужчины действуют два ордера на арест за вождение в нетрезвом виде и без прав", - сообщает канал.

Ордеры выдали суды Хемница и Торгау. За оба нарушения казахстанец не уплатил штрафы на сумму 5 200 евро.

У мужчины не оказалось таких денег. Его арестовали, вывели в наручниках и отправили в тюрьму. Денежный штраф заменили лишением свободы на 130 дней.