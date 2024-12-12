В Сенате Парламента одобрили предложение о засекречивании данных о здоровье и личной жизни экс-президентов Казахстана, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Норма предложена в рамках закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам Государственной образовательной накопительной системы, исключения излишней законодательной регламентации в сферах информации, общественного развития, культуры и архивного дела".

Так, в Закон РК "О государственных секретах" помимо отнесения к государственным секретам в области разведывательной, контрразведывательной, оперативно-розыскной и иной деятельности сведений об организации, силах, средствах и методах обеспечения безопасности Президента Республики Казахстан и членов его семьи, о состоянии здоровья и личной жизни Президента Республики Казахстан, вносится дополнение по включению также аналогичных сведений об экс-президентах Республики Казахстан и членах их семей.

Отмечено, что принятие закона позволит повысить эффективность и гибкость деятельности государственных органов в соответствующей отрасли, значительно упростит и ускорит процесс принятия ими решений.