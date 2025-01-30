Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов принял участие в заседании Евразийского межправительственного совета в Алматы в узком формате. Обсуждены актуальные вопросы сотрудничества стран в рамках ЕАЭС, передаёт BaigeNews.kz.

В заседании ЕМПС в узком составе приняли участие главы правительств стран-участниц Союза: Беларуси – Роман Головченко, Кыргызстана – Адылбек Касымалиев, России – Михаил Мишустин; вице-премьер Армении Мгер Григорян, председатель Коллегии ЕЭК Бакытжан Сагинтаев.

Олжас Бектенов отметил важность международного диалога на площадке Евразийского межправительственного совета и выразил уверенность, что принятые решения придадут новый импульс развитию интеграционных процессов.

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко подчеркнул, что страны ЕАЭС связывают тесные экономические отношения и масштабный торговый оборот.

По данным председательствующей стороны, на сегодня ВВП Союза демонстрирует устойчивый рост. По итогам 2024 года ключевой показатель функционирования экономики Союза составит около 4%. Отмечена необходимость совместных усилий для того, чтобы приблизиться к общему видению Союза, отражённого в декларации о дальнейшем развитии экономических процессов в рамках ЕАЭС до 2030 года, в том числе с учётом последних тенденций развития мировой экономики, появления новых технологий и инноваций.

Обсуждался механизм поддержки реализации совместных проектов в агропромышленном комплексе, направленных на повышение устойчивости производства и обеспечение инновационного развития отрасли. Особое внимание уделено таким направлениям, как развитие селекции, семеноводства сельскохозяйственных растений, животноводства, переработки сельхозпродукции, расширение инфраструктуры АПК.

Также состоялся обмен мнениями по перспективам развития интегрированной информационной системы ЕАЭС. Отмечена необходимость активизации работы по данному направлению.

Заседание ЕМПС продолжится в расширенном формате.