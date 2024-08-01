Заседание суда по делу Нуртаса Адамбая отложили на неопределенный срок

Заседание суда по делу известного казахстанского актера и продюсера Нуртаса Адамбая отложили на неопределенный срок. Об этом сообщили сегодня, 1 августа, в пресс-службе столичного суда.

"Судебное заседание по делу Нуртаса Адамбаева отложено на неопределенный срок. Процесса не было", - говорится в сообщении.

Шоумена подозревают в нарушении закона о религиозной деятельности.