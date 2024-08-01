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Заседание суда по делу Нуртаса Адамбая отложили на неопределенный срок

Сегодня, 12:35
АВТОР
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brod.kz Сегодня, 12:35
Сегодня, 12:35
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Фото: brod.kz

Заседание суда по делу известного казахстанского актера и продюсера Нуртаса Адамбая отложили на неопределенный срок. Об этом сообщили сегодня, 1 августа, в пресс-службе столичного суда.

"Судебное заседание по делу Нуртаса Адамбаева отложено на неопределенный срок. Процесса не было", - говорится в сообщении.

Шоумена подозревают в нарушении закона о религиозной деятельности.

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