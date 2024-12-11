Под председательством Государственного советника Ерлана Карина в Астане состоялось очередное заседание Совета по молодёжной политике при Президенте РК, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Заслушаны отчёты руководителей уполномоченных государственных органов по реализации комплексных планов, направленных на борьбу с наркоманией и наркобизнесом и противодействию лудомании.

В ходе обсуждения Государственным советником даны поручения министерству внутренних дел и министерству туризма и спорта усилить работу по исполнению комплексных планов. Ерлан Карин отметил, что сейчас самое главное – не терять заданный темп и качество работы. Госсоветник подчеркнул, что нужен объективный и полный анализ исполнения, чтобы обеспечить качественную реализация всех мероприятий, направленных на профилактику лудомании и противодействие наркомании и наркобизнесу.

Также членами Совета рассмотрены тренды в молодёжной среде, обозначенные в очередном ежегодном национальном докладе "Молодёжь Казахстана – 2024".

С учётом указанных трендов члены Совета обсудили одну из самых актуальных тем – вопросы занятости казахстанской молодёжи на рынке труда.

Подводя итоги работы, Ерлан Карин отметил, что в течение всего года реализовано много инициатив членов Совета по молодёжной политике при президенте. Также Государственный советник выразил уверенность, что и в дальнейшем Совет будет генерировать новую повестку, актуализировать важнейшие направления работы в сфере молодёжной политики.

По итогам заседания выработаны рекомендации и даны поручения для государственных органов по вопросам, озвученным в рамках Совета.