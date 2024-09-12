Заседание Совета по молодёжной политике при президенте состоялось в Костанае

Государственный советник Ерлан Карин провёл в Костанае региональное совещание по вопросам внутренней политики с участием акима области Кумара Аксакалова, акимов городов и районов, руководителей государственных органов региона, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

В ходе совещания обсуждены перспективы реализации задач, поставленных Главой государства в Послании народу Казахстана, работа во внутриполитической сфере, вопросы укрепления межэтнического и межконфессионального согласия, ономастики, информационной и молодёжной политики.

Далее Государственный советник встретился с директорами ряда школ области, с которыми обсудил реализацию новой программы воспитательной работы "Біртұтас тәрбие".

Ерлан Карин также провёл выездное рабочее заседание Совета по молодёжной политике при Президенте Республике Казахстан. Члены Совета обсудили одну из самых актуальных тем – вопросы занятости казахстанской молодёжи и повышения статуса рабочих профессий.

Государственный советник подчеркнул, что Совет продолжает генерировать актуальную повестку молодёжной политики и вырабатывать практические механизмы реализации президентских реформ в молодёжной сфере.

В рамках встречи с учащимися колледжа автомобильного транспорта Карин отметил, что объявление 2025 года Годом рабочих профессий демонстрирует нацеленность государства на дальнейшее развитие профессионального образования. Он также подчеркнул значимость эффективной реализации Послания и предстоящего референдума по вопросу строительства АЭС.

По итогам проведённых встреч Государственным советником даны рекомендации и поручения государственным органам по совершенствованию внутриполитической работы.