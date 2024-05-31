  • 31 Мая, 14:34
  • BAIGENEWS

Заседание Совета министров обороны государств – членов ОДКБ состоялось в Алматы

Сегодня, 13:18
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
gov.kz Сегодня, 13:18
Сегодня, 13:18
146
Фото: gov.kz

В Алматы проведено заседание Совета министров обороны государств – членов ОДКБ. В его работе приняли участие руководители оборонных ведомств государств – членов ОДКБ, Генеральный секретарь и начальник Объединенного штаба Организации, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минобороны РК.

Заседание открыл министр обороны Казахстана генерал-полковник Руслан Жаксылыков.

В узком составе на заседании с докладом о вызовах и угрозах военной безопасности в регионах коллективной безопасности ОДКБ выступил Генеральный секретарь Организации Имангали Тасмагамбетов.

Стороны обменялись мнениями и изложили свое видение приоритетных направлений развития сотрудничества в области военной безопасности.

На пленарном заседании совета стороны приняли ряд документов. Они касаются планирования совместной подготовки Коллективных сил ОДКБ, их оснащения современными образцами вооружения, военной и специальной техникой.

По итогам встречи министр обороны Казахстана выразил признательность ее участникам за плодотворную и результативную работу.

"В ходе нашего сегодняшнего заседания мы провели всесторонний анализ вызовов и угроз в регионах коллективной безопасности ОДКБ. Рассмотрели и подписали документы, направленные на дальнейшее углубление взаимодействия оборонных ведомств наших государств и развитие военной составляющей Организации", – резюмировал генерал-полковник Руслан Жаксылыков.

Самое читаемое

Наверх