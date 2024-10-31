Заседание Совета иностранных инвесторов началось в Астане

33-е пленарное заседание Совета иностранных инвесторов при Президенте Республики Казахстан началось в Астане, передаёт корреспонедент BaigeNews.kz.

В заседании принимают участие Президент РК Касым-Жомарт Токаев, Премьер-Министр РК Олжас Бектенов.

Основная тема предстоящего заседания – "Новый инвестиционный цикл Казахстана".

В состав Совета с казахстанской стороны входят Премьер-Министр и члены Правительства страны, руководители Национального банка и АО "НУХ "Байтерек", с иностранной стороны - руководители 32 крупных транснациональных иностранных компаний и международных организаций в качестве членов и 7 руководителей в качестве наблюдателей.

Совет иностранных инвесторов является уникальной площадкой под председательством Президента РК. Совет создан в 1998 году с целью обеспечения прямого диалога между Правительством РК и иностранными инвесторами для эффективного решения проблемных вопросов, связанных с их инвестиционной деятельностью в стране и улучшением инвестиционного климата в Казахстане.

Напомним, на пленарном заседании Astana Think Tank Forum президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан начинает новый инвестиционный этап, во время которого собирается привлечь $150 млрд к 2029 году.