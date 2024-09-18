Заседание правления Международного Фонда спасения Арала прошло в Астане

В Астане состоялось первое под председательством Казахстана заседание Правления Международного Фонда спасения Арала, передаёт BaigeNews.



В нем приняли участие Премьер-министр РК Олжас Бектенов, Заместитель Премьер-министра РК Канат Бозумбаев, Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов, Председатель Исполкома МФСА Асхат Оразбай, Заместитель Премьер-министра Таджикистана Сулаймон Зиёзода, Заместитель Председателя Кабинета министров Туркменистана Тангрыкули Атахаллыев, Советник Президента Узбекистана Шухрат Ганиев.



От Кыргызстана в качестве наблюдателя участвовал Чрезвычайный и Полномочный Посол КР в Казахстане Дастан Дюшекеев.



Стороны обсудили ход реализации двух масштабных проектов. Первый – Программа действий по оказанию помощи странам бассейна Аральского моря, в рамках которой в регионе реализуются 35 проектов. Второй – Региональная программа по охране окружающей среды для устойчивого развития в Центральной Азии, направленная на развитие принципов "зеленой" экономики и адаптацию к изменению климата.



Еще одной темой в повестке заседания стала деятельность Рабочей группы по совершенствованию организационной структуры и договорно-правовой базы МФСА. Председатель Исполкома Фонда Асхат Оразбай рассказал об итогах 12-го заседания Рабочей группы, которое состоялось в Астане в начале месяца. В рамках деятельности Рабочей группы Казахстанская сторона выступает за развитие водно-энергетического сотрудничества.

"Это позволит учитывать не только водные, но и энергетические интересы государств в бассейнах рек Сырдарья и Амударья, комплексно решать вопросы использования воды и электроэнергии. Прямое взаимодействие водников и энергетиков также поможет принимать согласованные решения при аномальных климатических условиях – наводнениях и засухах", – отметил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.

Участники заседания также обсудили итоги реализации совместного со Всемирным банком Проекта модернизации гидрометеорологического обслуживания в Центральной Азии и участие Исполкома МФСА в саммите "Единая вода", который совместно проведут Казахстан и Франция.



По итогам обсуждений состоялась церемония подписания Решений заседания Правления МФСА.



Кроме того, участники заседания утвердили План работы Исполнительного комитета Международного Фонда спасения Арала на период председательства Казахстана в 2024-2026 гг. Документ состоит из 10 направлений и более 40 мероприятий по реализации поручений Глав государств-учредителей и Президента МФСА, совершенствованию организационной структуры и договорно-правовой базы Фонда и др.