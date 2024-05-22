Заседание комиссии по противодействию коррупции состоялось в Акорде

Заседание Комиссии при Президенте Республики Казахстан по вопросам противодействия коррупции состоялось в Акорде под председательством государственного советника Ерлана Карина, передаёт BaigeNews.kz.

Рассмотрен вопрос реализации Комплексного плана по противодействию теневой экономике на 2023-2025 годы.

В ходе заседания отмечено, что задача по снижению уровня теневой экономики определена предвыборной программой главы государства "Справедливый Казахстан – для всех и для каждого. Сейчас и навсегда".

Обозначено, что для её реализации и обеспечения продолжения системной работы в вопросах противодействия ненаблюдаемой экономике в прошлом году правительством утверждён новый Комплексный план на 2023-2025 годы.

В частности, документ дополнен мероприятиями по таким направлениям, как оборот нефти и нефтепродуктов, лекарств, цифровых активов и другое.

Заслушаны доклады руководства Агентства по финансовому мониторингу, министерств финансов, национальной экономики, торговли и интеграции, АО "Самрук-Қазына".

Государственный советник особо подчеркнул важность надлежащего исполнения запланированных мероприятий Комплексного плана, достижения ключевых показателей, выявления с учётом практики других сфер, подверженных теневой деятельности и актуализации принимаемых мер.

При этом государственным органам и организациям поручено довести до логического завершения исполнение соответствующих пунктов плана.

С учётом состоявшегося обсуждения Комиссией выработаны рекомендации, а по итогам заседания государственный советник Ерлан Карин дал ряд поручений, исполнение которых взято на контроль.