Заседание Евразийского межправительственного совета в узком составе началось в Алматы

Фото: t.me/KZgovernment

В заседании Евразийского межправительственного совета в узком составе, проходящем в Алматы, участвуют

премьер-министры Казахстана Алихан Смаилов, Армении - Никол Пашинян, Беларуси - Роман Головченко, Кыргызстана - Акылбек Жапаров и России - Михаил Мишустин, передаёт BaigeNews.kz.

В узком составе представители государств обсуждают вопросы регулирования алкогольного рынка ЕАЭС, ход подготовки проекта международного договора о формировании общего рынка газа, а также деятельность региональных институтов развития Союза.

"Уверен, что принятые решения внесут весомый вклад и придадут новый импульс дальнейшему развитию нашего интеграционного объединения", — отметил премьер-министр РК Алихан Смаилов, обращаясь к партнерам по ЕАЭС.