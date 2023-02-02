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  • Заседание Евразийского межправительственного совета в узком составе началось в Алматы
t.me/KZgovernment Сегодня, 18:26
223
Сегодня, 18:26
223
Фото: t.me/KZgovernment

Заседание Евразийского межправительственного совета в узком составе началось в Алматы

В заседании Евразийского межправительственного совета в узком составе, проходящем в Алматы, участвуют 
премьер-министры Казахстана Алихан Смаилов, Армении - Никол Пашинян, Беларуси - Роман Головченко, Кыргызстана - Акылбек Жапаров и России - Михаил Мишустин, передаёт BaigeNews.kz.

В узком составе представители государств обсуждают вопросы регулирования алкогольного рынка ЕАЭС, ход подготовки проекта международного договора о формировании общего рынка газа, а также деятельность региональных институтов развития Союза.

"Уверен, что принятые решения внесут весомый вклад и придадут новый импульс дальнейшему развитию нашего интеграционного объединения", — отметил премьер-министр РК Алихан Смаилов, обращаясь к партнерам по ЕАЭС.

 

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#политика #ЕАЭС
BaigeNews.kz
Сегодня, 18:26
223
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