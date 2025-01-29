  • 29 Января, 19:39
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Заседание Евразийского межправительственного совета пройдёт в Алматы

Горожан предупредили о частичном ограничении дорожного движения.

Сегодня, 18:43
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 18:43
Сегодня, 18:43
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Фото: baigenews.kz

30-31 января в Алматы состоится заседание Евразийского межправительственного совета, в котором примет участие главы правительств Казахстана, Армении, Беларуси, Кыргызстана, России и председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии, передаёт BaigeNews.kz.

На мероприятие приглашены представители государств-наблюдателей при ЕАЭС, а также Азербайджана и Таджикистана, Генеральный секретарь СНГ, председатель правления Евразийского банка развития и исполнительный директор Проектного блока Евразийского фонда стабилизации и развития.

В ходе заседания будут рассмотрены перспективы наращивания интеграционного взаимодействия государств – членов ЕАЭС, функционирования евразийского рынка, макроэкономической ситуации, продвижения совместных проектов.

Глава правительства России Михаил Мишустин уже прилетел в Казахстан.

В департаменте полиции Алматы предупредили жителей и гостей города о частичном ограничении дорожного движения в период проведения международного мероприятия. Возможны корректировки на улицах Майлина, Кульджинский тракт, Бухтарминская, Жарокова, ВОАД, проспектах аль-Фараби, Сейфуллина, Достык, ул.Жарокова.        

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