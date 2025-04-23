Законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам интеллектуальной собственности" призван модернизировать систему охраны авторских прав, товарных знаков и патентов, передаёт BaigeNews.kz.

Как отметил в своём выступлении депутат Мажилиса Нурсултан Байтилесов, инициативу разработали в рамках поручения Президента Касым-Жомарта Токаева, озвученного в Послании народу.

"Интеллектуальная собственность — такое же имущество, как оборудование или технологии. Мы должны создать все условия для её защиты", — подчеркнул спикер.

Байтилесов поделился, что документ направлен на решение острых проблем в этой сфере, в том числе на повышение прозрачности организаций по коллективному управлению правами (ОКУП), где до сих пор сохраняется дефицит доверия со стороны авторов и исполнителей.

Поводом к пересмотру законодательства стала ситуация ноября 2024 года, когда музыкальные произведения казахстанских артистов оказались недоступны на платформах Meta. Этот инцидент стал яркой иллюстрацией того, насколько уязвимой остаётся система управления авторскими правами в цифровую эпоху.

"Нужно цифровизировать процессы и ввести чёткие механизмы распределения вознаграждений. Это вопрос справедливости и уважения к труду наших авторов", — заявил депутат.

Также в проекте закона уточняются правила регистрации товарных знаков, совершенствуется процедура патентной экспертизы и вводится специализация для патентных поверенных.

Законопроект уже получил положительные заключения от постоянных комитетов Мажилиса. Обсуждение велось в рабочей группе с участием представителей госорганов, правообладателей, бизнеса и экспертного сообщества.

Ранее сообщалось, что в Казахстане планируется масштабная реформа в сфере интеллектуальной собственности.