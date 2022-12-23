Защиту беженцев на территории Казахстана обсудили в Минтруда

В Астане обсуждали вопросы защиты и интеграции беженцев на территории Казахстана, передает BaigeNews.kz. В круглом столе принимали участие и.о. председателя Комитета по миграции Министерства труда и социальной защиты населения Ильяс Испанов, председатель Комитета по международным делам, обороне и безопасности Мажилиса Парламента Республики Казахстан Айгуль Құспан, представители Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, Национального центра по правам человека РК, Национального общества Красного Полумесяца РК и Казахстанского бюро по правам человека и соблюдению законности.

На встрече были рассмотрены актуальные вопросы беженцев в Казахстане, а также принципы обращения с мигрантами, находящимися в уязвимом положении. Обсуждался ход реализации мер, вытекающих из решений ООН в рамках Нью-Йоркской декларации о беженцах и мигрантах, Комплекса мер в отношении беженцев и Глобального договора о беженцах.

Ильяс Испанов сообщил, что Минтруда разрабатывает новую Концепцию миграционной политики на 2023 – 2027 годы.

"В рамках данной Концепции миграционная политика страны будет базироваться на лучших мировых практиках, адаптированных под национальную специфику, и способствовать развитию отечественной экономики", – отметил он.

По его словам, в будущем такие заседания станут площадкой для обсуждения представителями госорганов положений национального законодательства, регулирующего социально-экономические аспекты интеграции беженцев в Казахстане, с учетом положений Конвенции о статусе беженцев 1951 года и Протокола к ней 1967 года.