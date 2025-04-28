В селе Большая Малышка СКО продолжаются работы по ликвидации прорыва защитно-земляного вала, предназначенного для сдерживания паводковых вод реки Есиль, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Подтопление жилых домов не допущено.

В работах задействованы силы и средства МЧС, местных исполнительных органов и департамента полиции.

Министр по ЧС Чингис Аринов координирует действия всех служб, направленные на устранение последствий прорыва и предотвращение угрозы населению.