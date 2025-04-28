  • 28 Апреля, 19:45
  • BAIGENEWS

Защитный вал прорвало в зоне паводка в СКО

Министр по ЧС координирует действия всех служб.

Сегодня, 18:10
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 18:10
Сегодня, 18:10
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Фото: МЧС РК

В селе Большая Малышка СКО продолжаются работы по ликвидации прорыва защитно-земляного вала, предназначенного для сдерживания паводковых вод реки Есиль, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Подтопление жилых домов не допущено. 

В работах задействованы силы и средства МЧС, местных исполнительных органов и департамента полиции.

Министр по ЧС Чингис Аринов координирует действия всех служб, направленные на устранение последствий прорыва и предотвращение угрозы населению.

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