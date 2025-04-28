Защитный вал прорвало в зоне паводка в СКО
Министр по ЧС координирует действия всех служб.
Сегодня, 18:10
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Сегодня, 18:10Сегодня, 18:10
140Фото: МЧС РК
В селе Большая Малышка СКО продолжаются работы по ликвидации прорыва защитно-земляного вала, предназначенного для сдерживания паводковых вод реки Есиль, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
Подтопление жилых домов не допущено.
В работах задействованы силы и средства МЧС, местных исполнительных органов и департамента полиции.
Министр по ЧС Чингис Аринов координирует действия всех служб, направленные на устранение последствий прорыва и предотвращение угрозы населению.