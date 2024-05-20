Защитные дамбы возводят на трассе "Атырау - Индер"

Зафиксирован факт разлива воды на поверхность дороги на 25-м километре трассы "Атырау - Индер", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на оперативный штаб по ЧС Атырауской области.

В настоящее время ведутся работы по возведению дамбы вдоль дороги со стороны реки Урал.

"В настоящее время на месте происшествия ведутся работы по возведению дамбы с привлечением 15 единиц тяжелой техники. Сотрудники департамента полиции обеспечивают движение транспорта", - рассказал заместитель акима города Атырау Нуржан Ермуханов.

В настоящее время также проводится работа по направлению разлившейся воды в овраги, старые русла и на канал Соколок.



Напоминаем, что 20 мая был зафиксирован факт разлива воды на дорогу в районе 25-го километра трассы "Атырау – Индер".