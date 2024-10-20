Защитники зелёных лёгких страны: День работников лесного хозяйства отмечают в Казахстане

В третье воскресенье октября работники лесного хозяйства Казахстана отмечают свой профессиональный праздник. Этот день был внесён в календарь праздничных дат в 2017 году и призван подчеркнуть важность вклада лесной отрасли в экономику и экологическую безопасность страны.

С каждым годом значение этого праздника возрастает, поскольку охрана и расширение лесных ресурсов крайне важны для устойчивого развития экономики и охраны окружающей среды Казахстана. Корреспондент BaigeNews.kz поговорила об этом с казахстанскими специалистами.

"Важно, чтобы люди осознанно относились к охране природы"

Инженер по экологическому просвещению отдела Западно-Алтайского государственного заповедника Людмила Винокурова на протяжении многих лет успешно трудится в лесной отрасли. Среди её обязанностей — распространение экологических знаний, проведение лекций и организация встреч со школьниками.

"Я работаю в заповеднике уже 21 год. Экологическое просвещение — это моя страсть. Долгое время занималась разработкой туристических маршрутов и с удовольствием работаю с людьми, особенно — с молодёжью", – делится Людмила Винокурова.

В работе Людмила Винокурова опирается не только на свой обширный опыт, но и на постоянное обновление знаний о заповеднике. Специалист рассказывает, что главной мотивацией для неё становятся отзывы людей.

"Я ни разу не пожалела о своём выборе работать в заповеднике. Окончила Усть-Каменогорский педагогический институт в 1986 году, и эта работа близка мне по духу и содержанию. Она мне очень нравится. Приятно видеть отклик в сердцах наших посетителей. Я вижу смысл работы в привитии экологической культуры и в том, чтобы делиться знаниями. Для работы мне приходится много читать и узнавать новое. Мне важно, чтобы люди осознанно относились к охране природы, открывали для себя новые знания и идеи. Особенно приятно, когда посетители возвращаются к нам снова и снова", — говорит Людмила Винокурова.

По ее словам, в последние годы в Казахстане значительно увеличилось внимание к сфере лесного хозяйства. Улучшилось материально-техническое обеспечение, возросли зарплаты сотрудников.

Пожары лесов, которые стали чаще происходить в стране повлияли на внимание к лесной сфере.

"Хочу отметить, что тяжелые события, произошедшие в стране, потрясли весь Казахстан. Это были своевременные меры. Дальше тянуть было нельзя. Сейчас происходят колоссальные революционные изменения, поскольку активно уделяется внимание материально-техническому обеспечению и его приведению в соответствие с нормативами", — говорит специалист.

В стране необходимо активнее популяризировать такие профессии, особенно в условиях сложной работы на природе. Людмила Винокурова подчеркивает, что не каждый молодой специалист способен справиться с большой нагрузкой, особенно когда нужно проводить по 15 дней в лесу без связи и электричества.

"Сейчас молодёжь неохотно идет к нам, у нас до сих пор есть открытые вакансии. Людям сложно работать в таких условиях. Обязанности включают в себя обеспечение пожарной безопасности и соблюдение предохранительных мер, что очень тяжело для неподготовленных людей. Требуются душевная сила и призвание. Хотя материально-техническое обеспечение улучшилось, важно продолжать работу с нашим министерством и правительством по решению оставшихся проблем".

Фото: из личного архива Людмилы Винокуровой

Династия Преминых

Наталья Премина старший научный сотрудник отдела Западно-Алтайского государственного заповедника. В организации она трудится с 2001 года. За два года работы она прошла путь от лаборанта до начальника отдела науки заповедника.

На выбор профессии в лесном хозяйстве Натальи оказало влияние семейное окружение: её мама работала лесником, а дочь Натальи продолжила семейную традицию и также трудится в этой сфере.

"У нас династия, — говорит она. — Мне нравится работать в лесу. Эта работа приносит успокоение и мотивацию".

Наталья подчеркивает, что в сфере лесного хозяйства важна поддержка коллег. Особенно это важно среди лесников. Ведь в случае опасности в лесу они должны поддерживать друг друга.

Она также уделяет значительное внимание научной работе, опубликовав более 30 статей. За время работы в заповеднике Наталья активно участвует в научных конференциях и семинарах, принимает участие в экспедициях, сотрудничает с другими научными организациями и руководит практиками студентов на протяжении около 15 лет, а также сопровождает туристов по территории заповедника.

Говоря о специфике работы в лесном хозяйстве, Наталья акцентирует внимание на постоянном обучении и бережном отношении к объектам, которые доверены сотрудникам. Она считает, что необходимо более тщательно управлять природными ресурсами и заботиться об их охране. В свете современных вызовов, таких как изменения климата и антропогенное воздействие, специалисты в этой области должны обладать высокой квалификацией и способностью к быстрой адаптации к изменяющимся условиям.

Она также подчёркивает важность внедрения новых технологий и методологических подходов в лесное хозяйство, чтобы обеспечить более эффективное и бережное использование природных ресурсов.

"Для меня крайне важно делиться знаниями с молодыми специалистами и передавать им свой опыт", — говорит Наталья.

Она уверена, что положение лесного хозяйства в Казахстане за последние годы значительно улучшилось благодаря принимаемым мерам в стране.