В Курмангазинском районе Атырауской области завершилось строительство нового пожарного депо в селе Бөкейхан, передаёт BaigeNews.kz.

В торжественной церемонии открытия приняли участие министр по чрезвычайным ситуациям Казахстана генерал-майор Чингис Аринов и аким Атырауской области Серик Шапкенов.

Новое пожарное депо построено по модульной технологии и оснащено современной техникой, средствами связи и всем необходимым для работы: ангаром для пожарных машин, помещениями для дежурной смены, кухней, зонами отдыха и двумя выездами для экстренных вызовов.

"Сегодня важно, чтобы жители сёл чувствовали такую же защиту, как и горожане. Благодаря поддержке Президента и проводимым реформам, мы выстраиваем единую и устойчивую систему противопожарной безопасности по всей стране", — отметил Чингис Аринов.

Пожарный пост охватывает территорию радиусом 30 километров и обеспечивает безопасность восьми населённых пунктов района с общей численностью около 14 тысяч человек.

На сегодняшний день в Атырауской области функционирует 14 пожарных частей. Новый пост в селе Бөкейхан стал примером внедрения современных подходов в обеспечение пожарной безопасности в сельской местности.

Завершилась церемония символичной акцией: министр и аким области высадили саженцы деревьев на территории депо, подчеркнув важность устойчивого развития и заботы о будущем региона.