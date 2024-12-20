В рамках реформирования МВД и системы ЧС Казахстана были внедрены новые методы работы, что отражено в нормативных документах и изменениях законодательства, передаёт BaigeNews.kz.

Одним из главных направлений работы МВД является профилактика бытового насилия. В 2024 году в полицию поступило около 100 тыс сообщений о случаях насилия в семье. В ответ на это были приняты меры, в том числе выданы 72 тыс защитных предписаний, а также судебные решения по 16 тыс случаев.

Также значительное внимание уделено кризисным центрам для пострадавших от насилия. На сегодняшний день в стране функционируют 69 таких центров, в которые с начала года направлены 5,5 тыс женщин, в том числе 3,7 тыс с детьми. В результате усилий МВД за последние 5 лет вдвое сократилось количество преступлений, посягающих на права женщин, в том числе насильственных преступлений на 37,9%, убийства на 49,3% и причинение тяжких телесных повреждений на 8,7%.

В сфере защиты прав детей и профилактики подростковой преступности также достигнуты значительные результаты. В текущем году проведено более 12 тыс профилактических мероприятий. В целях защиты детей за каждой школой страны закреплены сотрудники ювенальной полиции, которые регулярно проводят занятия по правам ребенка и выявляют детей, склонных к правонарушениям. Более 94 тыс выступлений было организовано в учебных заведениях.

Кроме того, с начала года выявлено более 35 тыс противоправных интернет-ресурсов, в том числе 127 сайтов, пропагандирующих суицид и насилие. В результате профилактических мероприятий количество преступлений, совершенных подростками, снизилось на 6%. Убийства, совершенные несовершеннолетними, сократились на 29%, кражи – на 19%, грабежи – на 15%.

Не менее важным стал новый закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей", вступивший в силу 16 июня 2024 года. Внесенные изменения направлены на ужесточение наказания за насилие в отношении женщин и несовершеннолетних. В частности, за изнасилование малолетнего теперь предусмотрено только пожизненное лишение свободы, а за склонение к самоубийству и травлю – уголовная ответственность.

Одним из важнейших событий стало обсуждение и разработка нового единого закона "О профилактике правонарушений", который призван создать систему ранней превенции правонарушений, направленную на формирование законопослушного поведения граждан. В законопроекте предусмотрены изменения в перечне лиц, подлежащих профилактическим мерам, а также введение вознаграждений для граждан, активно участвующих в обеспечении правопорядка. Закон также регулирует меры профилактики среди несовершеннолетних, включая обязательное педагогическое сопровождение детей в школах, требующих повышенного внимания.

В 2024 году органы внутренних дел продолжили усиленную работу по обеспечению правопорядка в общественных местах. Ежедневно на охрану правопорядка выходят 14 тыс. сотрудников полиции и военнослужащих Национальной гвардии. В рамках операции "Правопорядок", которая проводилась 8 раз с начала года, зафиксировано снижение числа уголовных преступлений на 6%, в том числе на улицах – на 7%. Против 12 млн административных правонарушений, зарегистрированных в стране, было привлечено 91 тыс. человек.