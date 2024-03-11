Защита Бишимбаева просит переквалифицировать его дело

Адвокаты Куандыка Бишимбаева на предварительном слушании в суде сообщили о необходимости переквалифицировать дело на статью "Причинение смерти по неосторожности", передаёт корреспондент BaigeNews.kz из зала суда.

"Следствием не доказано систематическое нанесение побоев, материальная зависимость также не доказана. Сторона защиты просит возобновить досудебное расследование, переквалифицировать действия Бишимбаева на часть 1 статьи 104 - ("Причинение смерти по неосторожности"), - сказала адвокат Бишимбаева.

Она также сообщила, что защита просит привлечь к уголовной ответственности за недонесение подруг Салтанат Нукеновой, которые ранее заявили, что видели следы телесного повреждения. Защита подчеркнула, что подсудимый не имел умысла на убийство.

Бишимбаева обвиняют по статье 99 части 2 пункта 5 Уголовного кодекса РК, (убийство, противоправное умышленное причинение смерти другому человеку совершенное с особой жестокостью) и по статье 110 части 2 пункта 1 УК РК (причинение физических и психических страданий путем систематического нанесения побоев или иными насильственными действиями, совершенное в отношении лица, находящегося в материальной зависимости от виновного).

Отметим, предварительное слушание по делу Бишимбаева проходит в Астане. Прокурор сделала несколько заявлений. Бишимбаев во время предварительных слушаний заявил, что не признает вину. Зачитывая обвинительный акт прокурор сообщила, что Бишимбаев заставил Салтанат Нукенову сняться в интимном видео.

Напомним, 31-летняя Салтанат Нукенова умерла 9 ноября. Её тело нашли в одном из ресторанов Астаны. Ряд СМИ сообщил, что к смерти женщины причастен её муж - бывший министр нацэкономики РК Куандык Бишимбаев.

В полиции, не называя имён, заявили, что между посетителями ресторана произошла ссора, в результате которой женщина получила телесные повреждения и скончалась. После в Сети появилось фото Куандыка Бишимбаева, сделанное предположительно на месте происшествия.

Родные убитой Салтанат Нукеновой в социальных сетях заявляли, что опасаются, что дело могут "замять".

В суде сообщили о том, что бывшему главе МНЭ продлили арест в виде содержания под стражей до марта 2024 года.

Позже стало известно, что Бишимбаеву вменяют ещё одну уголовную статью.