Защищающие от кражи функции стали доступны на Android-смартфонах

Google запускает функции продвинутой защиты от краж Android-смартфонов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на rozetked.me.

Если функция "Защита от кражи" обнаружит, что кто-то резко схватил смартфон и убегает с ним, устройство автоматически заблокируется.

Также Google вводит фунцию "Удалённая блокировка", когда при краже смартфона владелец может заблокировать его удалённо на сайте android.com/lock по одному номеру телефона.

Еще одна новая функция – "Блокировка устройства в офлайн-режиме", когда автоматически блокируется экран смартфона, если вор пытается отключить устройство от интернет-соединения.



Настройка опций находится в разделе "Настройки" → Google → "Все сервисы" → "Защита от кражи". Нововведения распространяются постепенно.

Постепенно фишки будут доступны на всех смартфонах под управлением Android 10 и новее в виде обновления "Google Play Сервисов".