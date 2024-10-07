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Защищающие от кражи функции стали доступны на Android-смартфонах

Сегодня, 03:28
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BaigeNews.kz Сегодня, 03:28
Сегодня, 03:28
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Фото: BaigeNews.kz

Google запускает функции продвинутой защиты от краж Android-смартфонов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на rozetked.me.

Если функция "Защита от кражи" обнаружит, что кто-то резко схватил смартфон и убегает с ним, устройство автоматически заблокируется.

Также Google вводит фунцию "Удалённая блокировка", когда при краже смартфона владелец может заблокировать его удалённо на сайте android.com/lock по одному номеру телефона.

Еще одна новая функция – "Блокировка устройства в офлайн-режиме", когда автоматически блокируется экран смартфона, если вор пытается отключить устройство от интернет-соединения.
 
Настройка опций находится в разделе "Настройки" → Google → "Все сервисы" → "Защита от кражи". Нововведения распространяются постепенно.

Постепенно фишки будут доступны на всех смартфонах под управлением Android 10 и новее в виде обновления "Google Play Сервисов".

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