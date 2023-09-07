Защищать права казахстанских детей с помощью IT-технологий намерена Генпрокуратура
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В Генеральной прокуратуре РК презентовали проект "Е-превенция", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры.
Проект "Е-превенция" апробируется в столице и Актюбинской области. Он позволит повысить эффективность мер профилактики правонарушений.
"В вопросах профилактики подростковой преступности программа позволит изучать условия проживания, досуга трудных подростков, возможности для получения образования, наличие социальных проблем.
В сфере профилактики преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних будет обеспечено фактическое посещение неблагополучных семей, многодетных и семей, где дети проживают с отчимом", - сообщила пресс—служба надзорного органа.
Как отметили в ведомстве, система позволит обеспечить достаточный уровень взаимодействия между заинтересованными органами: полицией, учреждениями образования и социальными работниками.
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