Защищать права казахстанских детей с помощью IT-технологий намерена Генпрокуратура

В Генеральной прокуратуре РК презентовали проект "Е-превенция", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры.

Проект "Е-превенция" апробируется в столице и Актюбинской области. Он позволит повысить эффективность мер профилактики правонарушений.

"В вопросах профилактики подростковой преступности программа позволит изучать условия проживания, досуга трудных подростков, возможности для получения образования, наличие социальных проблем. В сфере профилактики преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних будет обеспечено фактическое посещение неблагополучных семей, многодетных и семей, где дети проживают с отчимом", - сообщила пресс—служба надзорного органа.

Как отметили в ведомстве, система позволит обеспечить достаточный уровень взаимодействия между заинтересованными органами: полицией, учреждениями образования и социальными работниками.