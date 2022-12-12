Защищаем свои права в сфере коммунальных услуг: куда обращаться?

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В результате деятельности КРЕМ МНЭ РК за десять месяцев были восстановлены права и интересы более 2 миллионов потребителей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на energyprom.kz.

Защита прав потребителей - вопрос, актуальный для казахстанцев как никогда. В частности, в сфере регулируемых коммунальных услуг за защитой своих прав и за консультацией можно обратиться в Комитет по регулированию естественных монополий (КРЕМ МНЭ РК).

В комитет обращаются по вопросам индивидуальных приборов учёта, тарифов на электроснабжение, водоснабжение, теплоснабжение и газоснабжение, дифференцированных тарифов на коммунальные услуги, заключения договоров и выдачи технических условий и т. д.

Только за январь–октябрь 2022 года в КРЕМ МНЭ РК поступило 4873 обращения - сразу на 36,2% больше, чем годом ранее. Из них принято 2247 заявлений, 687 жалоб, 55 предложений и 1884 обращения иного вида.

Было рассмотрено 3129 обращений граждан — на 19,1% больше, чем год назад. Ещё 1568 обращений перенаправили в соответствующие ведомства.

По итогам было дано 1365 ответов, принято более 1 тыс. благоприятных административных актов и 244 обременительных административных акта, совершено 8 административных действий.

Вопросы, с решением которых помогает КРЕМ МНЭ РК, относятся к сферам тепло-, водо-, газоснабжения, освещения, канализации, лифтового хозяйства, благоустройства и озеленения, телефонизации и радиофикации, и т. д.

В частности, по итогам 10 месяцев текущего года 17,6% обращений казахстанцев касались вопросов газоснабжения, 16,5% — теплоснабжения, 12,5% — освещения, 12% — водоснабжения, 30,4% — общих вопросов ЖКХ и бытового обслуживания населения.

В результате деятельности КРЕМ МНЭ РК были восстановлены права и интересы более 2 млн потребителей.

Напомним: деятельность субъектов естественных монополий (СЕМ) регулируется в РК законом "О естетсвенных монополиях". В частности, в законе определены сферы естественных монополий.

Что касается ответственности СЕМ, уполномоченный орган — КРЕМ МНЭ РК — принимает меры реагирования, возбуждая дела об административных правонарушениях в соответствии со статьёй 164 Кодекса об административных правонарушениях РК "Нарушение законодательства Республики Казахстан о естественных монополиях".