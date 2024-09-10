Зарубежный эксперт рассказал о феномене популярности қазақ күресі в мире

Журналисты BaigeNews.kz продолжают работать на главных площадках 5-х Всемирных игр кочевников. Третий день соревнований укрепил позиции нашей страны в медальном зачете. Очередные награды в копилку казахстанской сборной принесли борцы. Соревнования по қазақ күресі среди женщин и мужчин были результативны: 4 золота, 1 серебро и 2 бронзы. Пока участники игр сражались на ковре, наша съемочная группа выяснила, чем этот вид спорта так привлекает иностранцев. Подробности в специальном репортаже.