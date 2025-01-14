Зарубежные маркетплейсы обяжут регистрироваться в Казахстане. Об этом на заседании правительства сообщил министр торговли и интеграции РК Арман Шаккалиев, передает BaigeNews.kz.

"По опыту ЕС предлагается внедрение электронной платформы для регистрации иностранных интернет-платформ и магазинов", - сказал министр.

Кроме того, планируется введение для них обязательных условий в части соблюдения требований по безопасности товаров, борьбы с контрафактом, защиты прав потребителей, хранения и защиты личных данных, налоговой и таможенной прозрачности.

Поводом для принятия таких мер послужили участившиеся жалобы граждан на иностранные торговые онлайн-площадки, продавцы которых находятся вне юрисдикции Казахстана.