Зарубежные маркетплейсы обяжут регистрироваться в Казахстане
Министерство торговли и интеграции планирует пересмотреть условия работы для иностранных онлайн-магазинов.
Сегодня, 10:54
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 10:54Сегодня, 10:54
66Фото: BaigeNews.kz
Зарубежные маркетплейсы обяжут регистрироваться в Казахстане. Об этом на заседании правительства сообщил министр торговли и интеграции РК Арман Шаккалиев, передает BaigeNews.kz.
"По опыту ЕС предлагается внедрение электронной платформы для регистрации иностранных интернет-платформ и магазинов", - сказал министр.
Кроме того, планируется введение для них обязательных условий в части соблюдения требований по безопасности товаров, борьбы с контрафактом, защиты прав потребителей, хранения и защиты личных данных, налоговой и таможенной прозрачности.
Поводом для принятия таких мер послужили участившиеся жалобы граждан на иностранные торговые онлайн-площадки, продавцы которых находятся вне юрисдикции Казахстана.