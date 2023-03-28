Зарубежные блогеры выпустили ролик об Алматы

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Творческая команда известного арабо-израильского видеоблогера Нусейра Ясина посетила Алматы и сняла ролик о самом известном символе города – яблоке, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Алматы.

Канал Nas Daily рассказывает об особенностях культуры разных стран и рекомендует для посещения уникальные места. Общая его аудитория на YouTube, в Instagram, в TikTok составляет более 60 миллионов пользователей. Видеоролик о крупнейшем городе Казахстана на странице блогера в Instagram набрал уже более миллиона просмотров.

К слову, всего Nas Daily сняли пять видеороликов: четыре – в Алматы, один – в Астане. Они посвящены культуре, истории и другим особенностям нашего города и страны.

Ведущие поделились положительными впечатлениями от поездки в Казахстан. Они отметили обилие вкусной еды, богатые национальные традиции, гостеприимство и красоту природы, а также порекомендовали Алматы для обязательного посещения.