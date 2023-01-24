Зарплаты врачей растут, но их покупательную способность "съедает" инфляция

Фото: ranking.kz

Среднемесячная номинальная заработная плата одного работника в сфере здравоохранения и социального обслуживания населения выросла с 217,2 тысяч тенге за январь–сентябрь 2021 года до 245 тысяч тенге за аналогичный период 2022, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Ranking.kz. Рост в деньгах составил ощутимые 12,8%.

В то же время покупательная способность заработных плат в секторе за счёт инфляции сократилась на 0,5%, то есть, несмотря на рост в деньгах, работники здравоохранения могут теперь позволить себе меньше товаров, услуг и благ, чем годом ранее. В предыдущие годы покупательная способность зарплат в секторе росла: по итогам девяти месяцев 2021 года — на 20,1%, 2020-го — на 21,7%.

При этом, если за январь–сентябрь 2022 года инфляция к аналогичному периоду 2021 года составляла 13,4%, то за январь–декабрь — уже 15%, а непосредственно в четвёртом квартале — сразу 19,6% к аналогичному периоду 2021. С учётом этих негативных показателей данные по покупательной способности зарплат за полный 2022 год, скорее всего, окажутся ещё более пессимистичными, пишет аналитический портал.