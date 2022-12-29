Зарплаты военнослужащих в 2023 году увеличат на 60 процентов

Фото: пресс-служба Министерства обороны РК

В министерстве обороны сообщили о мерах по улучшению системы оплаты труда и социального обеспечения военнослужащих. Так, в соответствии с поручением президента, повышение должностных окладов военнослужащих вооруженных сил РК в 2023 году в среднем составит 60 процентов, передаёт BaigeNews.kz.

Также на 20 процентов будет увеличена зарплата военнослужащих подразделений специального назначения.

"Правительством одобрены повышение с 1 января 2023 года должностных окладов летного состава Вооружённых сил и Национальной гвардии, доведение денежного довольствия военных медицинских работников до уровня заработных плат медицинских работников в гражданских медицинских учреждениях, повышение заработной платы преподавателям высших военных учебных заведений до уровня гражданских высших учебных заведений, повышенные выплаты в размере 3-кратного денежного содержания, по аналогии с Национальной гвардией и МВД при ликвидации последствий ЧС", - сообщил заместитель министра обороны Султан Камалетдинов.

Ранее в минобороне сообщили о повышении боевой готовности Вооруженных сил.