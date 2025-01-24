Казахстан лидирует по величине средней заработной платы среди стран Центральной Азии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ranking.kz.

Согласно сравнительным данным, опубликованным Межгосударственным статистическим комитетом СНГ, в сентябре прошлого года средняя номинальная зарплата в РК составляла 817,2 долл. США - почти в два раза больше, чем в Узбекистане (437,8 долл. США) или Кыргызстане (411,2 долл. США). Таджикистан отстал от Казахстана ещё сильнее - там зарплата была в 3,4 раза меньше (242,8 долл. США).

Не исключено, что разрыв между РК и Таджикистаном был бы ещё больше, если бы не серьёзное повышение, которое произошло в этом юго-восточном государстве ЦА за год. По данным источника, номинальная заработная плата в Таджикистане в сентябре 2024 года повысилась в годовом выражении на 24,9%, реальная - на 21,1%. Это самые высокие индексы зарплат в регионе. В Казахстане, Кыргызстане и Узбекистане динамика была скромнее. Актуальные данные об официальной номинальной заработной плате в Туркменистане недоступны, последнее обновление такой информации на сайте Государственного комитета по статистике Туркменистана было в 2023 году.

Минимальная зарплата выше тоже в Казахстане. В прошлом году она составляла 85 тыс. тг, или 181,1 долл. США. В других странах Центральноазиатского региона показатели были значительно ниже: в Узбекистане - 89,4 долл. США, в Таджикистане - 54,9 долл. США, в Кыргызстане - 28,3 долл. США. Высокой в пересчёте на доллары может показаться минимальная зарплата и в Туркменистане (402,9 долл. США). Однако эта информация неоднозначна. Конвертация минимальной зарплаты в 1410 манатов проведена по официальному курсу доллара, представленному Национальным банком Туркменистана. Согласно информации этого источника, 1 доллар США в стране уже более пяти лет равен 3,5 туркменского маната. Однако, судя по многочисленным экспертным интервью, поменять манаты по такому курсу внутри Туркменистана фактически невозможно, а все сделки купли-продажи валюты в стране проводятся по "чёрному" курсу (1 к 19). При таком раскладе минимальная зарплата в этой стране в 2024 году составляла 74,2 долл. США.