Зарплаты в фонде "Самрук-Казына" составляют 400-950 тысяч тенге - Саткалиев

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Глава фонда "Самрук-Казына" Алмасадам Саткалиев ответил на вопрос о зарплатах сотрудников, передаёт BaigeNews.kz.

"По памяти (скажу. - Прим. авт.). У нас для управленческого персонала заработная плата по фонду составляет в среднем порядка 950 тысяч тенге. Для производственного персонала порядка 400 тысяч тенге. Это в среднем", - сказал Саткалиев.

Также журналисты поинтересовались, как формируются вознаграждения для топ-менеджеров фонда.

"Что касается вознаграждений, то объём, размер в отношении руководящих работников фонда устанавливается советом директоров. В состав совета директоров входят представители Администрации президента, правительства, независимые директора, и эта оплата соответствует среднему уровню заработных плат руководящих работников госорганов", - отметил Алмасадам Саткалиев.

Он добавил, что вознаграждения предусмотрены для двух категорий сотрудников:

Для оперативных работников, которые не являются управляющим персоналом.

"Это стандартный подход с выплатой квартальных премий по итогам работы. Выплаты, которые зависят от показателя деятельности", - сказал он.

Для руководящего состава.

"Это возможность выплаты по итогам деятельности в конце года определённой суммы вознаграждения. Она напрямую зависит от выполненных задач, и ключевые показатели деятельности напрямую отражают вклад каждого сотрудника в достижение данных показателей", - сказал он.

Саткалиев подчеркнул, что если взять такие предприятия как "Казатомпром", "КазМунайГаз", "Казахгаз", являющиеся прибыльными и эффективными, суммы вознаграждения звучат "достаточно существенно в общем объёме".

"Но нужно понимать, что это большое количество сотрудников, управленческого, производственного персонала. И объём заработных плат, во всяком случае для предприятий отраслевых, ниже средних отраслевых показателей. По размеру и объёму - увеличению или снижению, решение будет приниматься советом директоров, исходя из вклада каждого сотрудника в работу. Речь идёт о справедливой оплате труда. О привлечении квалифицированных специалистов. На моей памяти в полном объёме вознаграждение никогда ещё не выплачивалось. То есть речь шла о выплате даже ниже запланированных объёмов, как правило. Плановые показатели, утверждённые в бюджете, на текущий год пересматриваться не будут", - заключил он.