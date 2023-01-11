Зарплаты соцработников повышены в Казахстане

Фото: gov.kz

В Казахстане продолжается поэтапное повышение заработной платы соцработников. С 1 января 2023 года зарплаты 38 тысяч работников сферы социального обеспечения увеличены на 25%, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты.

"Рост зарплат коснулся руководящего состава и основного персонала (социальные работники, педагоги, медицинские работники и т.д.), осуществляющего свою деятельность в медико-социальных учреждениях (далее – МСУ) стационарного и полустационарного типов, в организациях надомного обслуживания, временного пребывания и центрах занятости", - говорится в сообщении.

Напомним, с 1 января 2021 года оклады соцработников были повышены на 50%, а в 2022 году – на 25%.

Также в 2021 году было произведено повышение заработной платы для административного и вспомогательного персонала, рабочих, работающих в МСУ стационарного и полустационарного типов, в организациях надомного обслуживания и временного пребывания, путем изменения размера действующей доплаты с 30% на 40% от должностного оклада.