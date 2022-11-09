Лента новостей
- Назым Кызайбай выиграла бронзу чемпионата Азии по боксу 21:56 0
- Токаев выразил соболезнования родным Копена Амирбека 21:41 46
- Снегопады ожидаются в Казахстане 10 ноября 21:31 75
- Более 300 ДТП произошли в Казахстане с начала ноября 20:44 238
- "Зарплаты от 400 тысяч тенге и карьерный рост": дорожники рассказали правду о своей профессии 20:30 211
- Члены ЦИК проверили готовность к выборам в Шымкенте, Жетысуской и Туркестанской областях 20:17 137
- Какие документы не должны заполнять учителя, сообщили в Минпросвещения 19:46 242
- Опасная вакансия: как не попасть на удочку наркокураторов, рассказал полицейский 19:40 327
- Короля Карла III забросали яйцами в Великобритании 19:13 428
- Казахстанцы смогут отменить законы и акты, нарушающие их конституционные права и свободы 19:00 430
- Собственная Stem-лаборатория и телестудия появились в сельской школе в Павлодарской области 18:54 210
- Как "зелёные" технологии могут изменить экономику Казахстана рассказали во Всемирном банке 18:40 299
- Димаш Кудайберген вошел в список 500 самых влиятельных мусульман мира 18:31 337
- Сельская молодёжь больше городской готова к участию в выборах - исследование 18:13 311
- Задержание бывшего вице-министра Тимура Токтабаева прокомментировали в МИИР 17:53 477
- Более 1,5 миллиона вкладчиков подали заявление на получение 10% компенсации по депозитам 17:40 316
- Токаев наградил руководителя компании Shell 17:22 274
- Паспорт стал доступен в eGov Mobile 17:15 319
- Филипп Киркоров ударил букетом цветов человека на своем концерте в Алматы 17:05 3579
- Две нарколаборатории ликвидировали в Костанае 16:48 310
- Как задать вопрос кандидату в президенты 16:31 282
- "Я хочу, чтобы насилие стало меткой позора для семейных дебоширов" - Салтанат Турсынбекова 16:12 311
- Когда Закон "О Елбасы" утратит силу в Казахстане 16:06 511
- ДТП с автобусами в Алматы: один из водителей потерял память 16:05 668
- Более 400 учёных из Казахстана бесплатно стажируются в ведущих вузах мира 15:34 584
- Групповую драку с участием полицейских прокомментировали в ДП Алматы 15:31 693
- Девять преступлений экстремистской направленности выявили в Туркестанской области 15:21 332
- "Turkish Airlines" планирует запустить рейсы между Астаной и Анкарой 15:06 462
- Директор "Астана-Зеленстрой" признался в получении взятки 14:59 989
- "Тормозная система работала исправно" - ДТП с автобусами прокомментировали в "Алматыэлектротранс" 14:50 700
- Салтанат Турсынбекова: ситуация с представленностью женщин во власти ужасающая 14:20 455
- Пропавшие вещдоки на 45 миллионов тенге: в Шымкенте нашли килограмм золотых изделий 14:15 692
- Минздрав РК: Родители должны получать данные о вакцинах, которыми прививают их детей 14:05 245
- Жигули Дайрабаев обвинил Мухтара Тайжана в беспринципности 13:46 1005
- Более двух миллионов доз российской вакцины против гриппа закупил Казахстана 13:44 317
- Более миллиона случаев ОРВИ зарегистрировали с 1 октября в Казахстане 13:30 328
- Многие казахстанцы идут на самоподжог - депутат обратился к Верховному суду 13:12 365
- Жительница Алтая почти год незаконно получала пенсию в двух странах 13:00 631
- Российский актёр Сергей Романович снял шуточный ролик про Казахстан 12:52 511
- В домах Риддера потеплело. Теплоснабжение в городе восстановят в течение двух дней 12:17 333
- Топ-менеджмент "Арселора" должен оставаться под подпиской о невыезде — мажилисмен 12:05 379
- Карим Масимов не может претендовать на суд присяжных — Верховный суд 11:59 604
- Присяжным хотят разрешить рассматривать дела по тяжким преступлениям 11:47 385
- Ставшего знаменитым лже-сотрудника Антикора приговорили к тюремному сроку 11:43 758
- "Вместо букета цветов женщинам будем дарить пучок укропа" — депутат о росте цен на продукты 11:24 432
- Токаев примет участие в саммите Организации тюркских государств 11:17 469
- Антикор арестовал элитное имущество бывшего вице-министра МИИР Тимура Токтабаева 10:55 4242
- Председатель мажилиса Ерлан Кошанов представил нового депутата 10:38 321
- Спецоперация КНБ и прокуратуры: задержаны 32 участника региональной ОПГ, работавших на "воров в законе" 10:21 2615
- ЕЭК: страны ЕАЭС увеличили производство сельхозпродукции на 5,4 процента 09:53 340
- Фуат Сатыбаев стал депутатом Мажилиса 09:18 358
- В США кто-то получил самый большой джекпот в истории. На кону два миллиарда долларов 08:59 981
- COVID-19 за сутки заразились 66 казахстанцев 08:48 370
- Эффект Уимблдона: Казахстан победил Великобританию на Кубке Билли Джин Кинг 08:20 823
- Еще 86 миллионов тенге выделят на зимнее содержание дорог в Костанайской области 07:42 475
- Озвучены льготные условия для призывников воинских частей МЧС Казахстана 06:33 640
- Обычная ОРВИ довела ребенка до реанимации в Актюбинской области 05:27 3059
- Два казахстанских вуза вошли в топ-100 лучших университетов Азии 04:40 2306
- В рейтинге стран по качеству системы здравоохранения Казахстан занял 58-е место из 96 03:25 442
- В Петропавловске место порыва на трубе, лишившей город воды, нашли при помощи робота 02:46 450
- Фрагменты двух старинных кораблей были обнаружены у берегов Каспия 02:05 712
- Полицейские спасли мужчину из ледяной воды в Астане 01:34 818
- Владельцев зданий в Костанае будут наказывать за ветхие фасады 01:08 609
- Салтанат Турсынбекова в перерывах между встречами с электоратом успевает пообщаться с внуком 00:16 607
- На ТЭЦ Риддера восстановительные работы продолжаются 00:02 609
- Казахстанский боксер Айдос Ербосынулы вышел из комы 08.11.2022 1342
- Жители Усть-Каменогорска могут встретиться с главой Минздрава 08.11.2022 448
- Трассу закрыли из-за резкого ухудшения погоды в Карагандинской области 08.11.2022 1273
- Травмированный на ТЭЦ рабочий скончался в Петропавловске 08.11.2022 602
- Повышения цен на яйца не ожидается - производители 08.11.2022 621
- Какое наказание грозит за ложное сообщение об акте терроризма 08.11.2022 488
- Казахстанка стала чемпионкой мира по пара дзюдо 08.11.2022 774
- Проблемы в работе приложения Кабинет налогоплательщика возникли в Казахстане 08.11.2022 630
- Самый большой флаг Казахстана раскрыли на матче "Барыса" в Астане 08.11.2022 507
- 12 тысяч арендных квартир построят для молодёжи в мегаполисах РК 08.11.2022 507
- Как прошли встречи кандидатов с избирателями в регионах Казахстана 08.11.2022 476
- Как в Алматы трудоустраивают безработных 08.11.2022 523
- Ещё одно ДТП с участием автобуса произошло в Алматы 08.11.2022 2368
- Более 130 мёртвых тюленей обнаружили на берегу Каспийского моря 08.11.2022 478
- Как легко найти избирательный участок в Алматы 08.11.2022 482
"Зарплаты от 400 тысяч тенге и карьерный рост": дорожники рассказали правду о своей профессии
Во всём мире дороги считаются одним из основных драйверов развития экономики. От качества дорожного покрытия напрямую зависит качество жизни, безопасность и комфорт. Одной из причин плохого качества дорог на сегодня является острый дефицит высококвалифицированных кадров в дорожной отрасли. Дорожников с высшим образованием и опытом работы не хватает как у подрядчиков, так и у заказчиков. Корреспондент BaigeNews.kz выяснял причины дефицита, а также плюсы и минусы профессии дорожника.
Дефицит кадров
Масштабы реконструкции дорог, бум дорожного строительства требуют высококлассных специалистов-дорожников. Сегодня в Казахстане практически на каждом объекте не хватает инженеров-строителей, лаборантов, операторов асфальтоукладчиков, механизаторов, машинистов спецтехники, геодезистов. Вакансия дорожного специалиста сегодня, по данным Центра развития трудовых ресурсов Министерства труда и социальной защиты населения РК, является одной из самых востребованных в Казахстане. Между тем, в отделах и управлениях ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог трудится более 1,5 тысяч человек, из них только 190 имеют профильное образование дорожного инженера. Дело в том, что на рынок труда выпускаются те, кто не востребован работодателями. Современная молодёжь предъявляет к будущей профессии серьёзные требования по заработной плате и условиям труда, ошибочно полагая, что в дорожной отрасли этого нет. И это миф, по словам Тельмана Малаева, дорожника почти с 20-летним стажем. Он по пальцам перечислил топ-3 заблуждения о своей профессии: маленькая зарплата, отсутствие карьерного роста, изнуряющая тяжелая работа.
Это сегодня Тельман Малаев руководит филиалом крупного предприятия, отвечающего за качество дорожного покрытия в стране. А в 2004 году он начинал рядовым дорожным рабочим.
"Несмотря на то, что у меня был диплом о высшем образовании Западно-казахстанского государственного университета, я начинал простым рабочим в "Актобежолдары". Меня определили на реконструкцию участка трассы Самара – Шымкент в Айтекебийском районе. Поначалу было сложно, но мои наставники поддерживали меня и помогали во всём", - сказал директор Актюбинского областного филиала Национального центра качества дорожных активов МИИР РК Тельман Малаев.
Через месяц он стал помощником геодезиста, потом - геодезистом, а далее - мастером участка. В 2006 году было образовано РГУ "Актобежоллаборатория", где Т. Малаев задержался на 13 лет в качестве инженера по строительству. С 2019 года, когда был создан Национальный центр качества дорожных активов, он остался в новой организации заведующим лабораторией и в 2020 году возглавил её Актюбинский областной филиал.
"Профессия дорожника – очень трудоёмкая, требует сильного характера, в то же время это благородная профессия, важная для каждого из нас, для наших родителей, детей и внуков. Это - универсальная профессия. Она нужна и в тылу, и на фронте, и в войну, и в мирное время. Сейчас рынок труда заполнен бухгалтерами, юристами, экономистами, в этих сферах нелегко найти работу с карьерными и финансовыми перспективами. У дорожников же - хорошая по рыночным меркам зарплата, достойная должность. Придя рабочим, имея диплом, вы обязательно поднимитесь по карьерной лестнице. У нас даже студенческая практика оплачивается", - с гордостью рассказывает о своей специальности Малаев.
Между тем, профессия дорожника требует сочетания математического склада ума, творческих способностей, аккуратности, пунктуальности и "стального" характера.
"Температура асфальто-бетонных смесей при выпуске на заводе достигает 180 градусов, аcфальт укладывается при 120 градусах. Это нелёгкая работа, но результат оправдывает труды. Потому что ты понимаешь, что каждый метр дороги – это вклад в развитие современного государства, и ты причастен к большому делу", - говорит он.
Не с лопатой, а планшетом в руках
"Работа дорожника сводится к работе "в поле" с лопатой в руках". Разрушить этот стереотип смог следующий герой – молодой преуспевающий дорожник Алмас Байдоллаев.
"Экспертиза качества работ и дорожно-строительных материалов в Национальном центре качества дорожных активов проводится в современных лабораториях, на передовом оборудовании. Вместо счетов, блокнотов и ручек, дорожники используют умные гаджеты, измеряя каждый метр дороги на передвижных лабораториях. Все цифровизировано и автоматизировано в соответствии с мировыми стандартами", - рассказал лаборант филиала ВКО Национального центра качества дорожных активов Алмас Байдоллаев.
А. Байдоллаев – уроженец Кызылординской области. После окончания школы поступил в Восточно-Казахстанский технический университет имени Серикбаева по государственной программе "Серпін", главной целью которой является обучение и трудоустройство молодёжи из южных регионов страны в регионах, испытывающих дефицит кадров. Успешно окончив вуз, сразу же был трудоустроен в Восточно-Казахстанский филиал НЦКДА. Чтобы повышать квалификацию, Алмаса и других молодых специалистов Центр регулярно направляет на различные курсы и семинары.
"Недавно, наши коллеги ездили в Мюнхен, Минск, Санкт-Петербург и другие города за границей, где перенимали зарубежный опыт. Кроме того, мы участвуем на семинарах в формате кайдзен, которые призваны повышать производительность и культуру труда. У нас очень сплочённый коллектив, мы регулярно участвуем в межведомственных спортивных соревнованиях", - с гордостью рассказывает дорожник.
Фото предоставлено героем статьи
Лаборант Нургулан Аманжол тоже, как и его коллеги из развитых стран, с помощью умных гаджетов проверяет, насколько качественно укладывается асфальт.
"Экспертиза в лабораториях производится автоматически, благодаря системе видеорегистрации, с применением искусственного интеллекта. Цифровой формат паспортизации дорог делает работу дорожников проще, сокращает сроки работы и снижает коррупционные риски. Мы работаем в передвижных лабораториях на базе микроавтобусов, которые оснащены современным оборудованием. Планшет позволил отказаться от дополнительной оргтехники", - поведал Н. Аманжол.
Оклад Нургулана, как у начинающего лаборанта, сегодня составляет 400 тысяч тенге, кроме того – у него хороший соцпакет, премии и медицинская страховка. В семье Нургулана не было дорожников, на выбор его профессии повлияло личное желание.
"Со второго курса я начал проходить практику в НЦКДА, меня обучали и ещё платили за это деньги. Моя профессия нравится мне тем, что здесь я - не просто работник, я приношу пользу своей стране. Каждая капелька пота со лба – это вклад в улучшение наших автомобильных дорог", - признается Нургулан.
Об этой и других привлекательных сторонах профессии дорожника специалисты центра качества рассказывают тем, кому только предстоит выбрать специальность. Центр качества дорожных активов инициировал акцию "2000 школ", направленную на проведение агитационной работы со старшеклассниками. За три года деятельности профориентационные лекции были проведены более чем в 4000 школ.
На сегодняшний день в Национальном центре качества производственную практику прошли 150 студентов, 18 из них по окончании учёбы трудоустроены в НЦКДА. Практиканты зарабатывают не менее 80 тысяч тенге ежемесячно, а получив диплом, могут устроиться, например, лаборантом, и зарабатывать от 400 тысяч тенге и выше.
-
Trend news
- Филипп Киркоров ударил букетом цветов человека на своем концерте в Алматы 17:05 3579
- Российский актёр Сергей Романович снял шуточный ролик про Казахстан 12:52 511
- "Вместо букета цветов женщинам будем дарить пучок укропа" — депутат о росте цен на продукты 11:24 432
- Новый имидж Димаша Кудайбергена обсуждают подписчики 06.11.2022 9609
- Организатор "чёрной пятницы" в магазине Шымкента извинился за инцидент 06.11.2022 1527
- Пьяная пассажирка била ребёнка в поезде: героиню видео в TikTok разыскали казахстанские полицейские 06.11.2022 17340
- "Чёрная пятница" в Шымкенте закончилась массовой давкой 06.11.2022 2902
- Самое вкусное блюдо в мире: Звезда TikTok из Ливана покорила подписчиков бешпармаком 06.11.2022 1776
- Драку устроили водители в Алматы 06.11.2022 3260
- Порностудию обнаружили полицейские в элитном микрорайоне Алматы 05.11.2022 7278
- Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич примерил казахский чапан 04.11.2022 5499
- Закон об амнистии: кого из участников январских событий коснется помилование? 04.11.2022 1494
- "Рахмет" закинул и поехал: служебную проверку начали в полиции Алматы после публикации российского блогера 04.11.2022 9195
- Полицейские ловили поросят, бегающих по улицам Усть-Каменогорска 03.11.2022 1162
- "Это целый комплекс управления полётами": в Сети показали, как выглядит предвыборный штаб кандидата Токаева 03.11.2022 1271
- Будущее ФК "Кайрат": какие изменения произойдут в клубе после его передачи акимату 03.11.2022 1943
- Как казахстанцы относятся к приезжим из России – блиц-опрос 03.11.2022 33757
- Смерть в поликлинике: лестница упала на женщину в Кызылорде 02.11.2022 2021
- Нурлан Ауесбаев: Перуашев и Ертысбаев готовы хвалить любую власть за место у кормушки 31.10.2022 3238
- Жигули Дайрабаев подковал лошадь. Видео попало в Сеть 30.10.2022 1827
- В Сети появилось видео, как Каракат Абден доит кобылу 29.10.2022 2845
- Почему поссорились штабы Кажыкена и Турсынбековой 29.10.2022 3104
- Бывшая жена Мейрама Тлеухана: "Я была готова к токал" 29.10.2022 42532
- Забросали судью бутылками: ФК "Акжайык" оштрафован за конфликт после матча 29.10.2022 1594
- Imanbek женился. Кто его избранница 28.10.2022 57468
- Генпрокуратура: высказывания Рамиля Мухоряпова проверяет алматинская полиция 27.10.2022 13858
- "В стиле кунг-фу": Жигули Дайрабаев показал силу своего удара 24.10.2022 16838
- Судью закидали бутылками после матча "Акжайык" — "Кызыл-Жар" 24.10.2022 2674
- Глава Kazakh Tourism ответил на критику депутата про роуд-шоу за 100 миллионов 22.10.2022 2540
- Судей в этом списке нет - Верховный суд о скандале с пойманными в игорных заведениях чиновниках 21.10.2022 3584
- Тайная комната директора машзавода: Антикор прокомментировал видео из Семея 20.10.2022 3725
- 305 чиновников обнаружили в казино: прокуратура прокомментировала скандальный список 20.10.2022 4994
- Бизнесмен Рамиль Мухоряпов извинился за свое заявление про казахский язык 20.10.2022 12757
- Более 600 килограммов драгоценных камней насобирали в степи карагандинцы 17.10.2022 6168
- Смерть двух беременных в Атырау: врачи рассказали подробности 16.10.2022 89046
- Акмолинка кликнула по ссылке в Instagram и лишилась пяти миллионов 15.10.2022 5090
- Почему приостановили регистрацию экс-мажилисмена Альтаева в качестве кандидата 15.10.2022 4634
- "Секс только после справки". Как поговорить с партнёром о венерических заболеваниях? 15.10.2022 13468
- Выстрел в живот: павлодарские полицейские задержали подозреваемого в убийстве 15.10.2022 6820
- Девушка-боец Мария Агапова планирует учиться на татуировщицу 15.10.2022 3518
- "Политические карлики" - партия "Ауыл" ответила на шутку Ертысбаева 11.10.2022 3844
- Уволенный за прогулы костанайский чиновник судится с бывшим работодателем 11.10.2022 33636
- Английский художник два года расписывал свой дом каракулями 09.10.2022 4656
- Влюбился в кухню: Джоковичу предложили открыть казахский ресторан в Европе 09.10.2022 5755
- "Два раза я хотел сделать хук" - Сапиева спросили, кого из чиновников он хотел ударить 06.10.2022 12686
- "Никто в Казахстане не захочет, чтобы Астану переименовали в Жигули" - Ертысбаев пошутил о кандидате в президенты 06.10.2022 11778
- Алек Болдуин достиг соглашения с семьёй убитого на съёмках кинооператора 06.10.2022 8623
- Торегали Тореали помирился с побитым им гидом 05.10.2022 301238
- Анджелина Джоли рассказала о ссоре, после которой развелась с Брэдом Питтом 05.10.2022 9100
- Продюсер "Келинки Сабины" засветился в скандальном видео 05.10.2022 8436
- Причиной смерти Бориса Моисеева могло стать убийство 05.10.2022 25667
- Море вышло из берегов и затопило 10 машин в Атырауской области 04.10.2022 8946
- Подравшихся в Уральске россиян депортируют 03.10.2022 8691
- Нарушавшего закон пластического хирурга выдворили из Казахстана 02.10.2022 15768
- Торегали отпустили под залог в 10 миллионов тенге 02.10.2022 11341
- Платье будущего: наряд распылили на обнажённую модель в Париже 02.10.2022 11069
- В МВД РК прокомментировали задержание журналистки из Бурятии 01.10.2022 12796
- Торегали Тореали рассказал, почему набросился на гида на Кольсае 30.09.2022 29240
- Певца Торегали задержали и отправили в ИВС 30.09.2022 10830
- Акимат прокомментировал прайс на поздравления Кульгинова 30.09.2022 14540
- Баян Максаткызы объяснила бардак в Бозжыре после съёмок её фильма 29.09.2022 22068
- Варламов назвал Токаева лучшим президентом мира 28.09.2022 12511
- Сообщник Кайрата Сатыбалдыулы объявлен в розыск 25.09.2022 13034
- А что так можно было? Студент в direct попросил денег у акима Павлодара 24.09.2022 9906
- Переселенцев из Казахстана под страхом лишения гражданства РФ хотят обязать служить в армии 22.09.2022 30009
- В школе села Нурлыжол дети учатся в четыре смены 22.09.2022 9991
- До восьми миллионов тенге подорожали билеты на рейсы из Москвы в Алматы 21.09.2022 349297
- Россияне раскупили билеты из Москвы за несколько минут после выступления Путина 21.09.2022 38505
- Автор "Бешеной сушки" подал в суд на Гоар Аветисян за её марафон по похудению 21.09.2022 10850
- Костанай стал заграницей в документах казахстанки 20.09.2022 11441
- Мужчина разбрасывал деньги, убегая от полиции 20.09.2022 17339
- В Астане демонтируют надписи Nur-Sultan 18.09.2022 10626
- Список преподавателей вузов с поддельными дипломами выложили в сеть 17.09.2022 50511
- Отлученная от церкви астанчанка выиграла суд у христианской общины 15.09.2022 15557
- В Павлодаре аким проиграл суд против местной жительницы 14.09.2022 13408
- "Убийца леди Ди на троне" - скандальный журнал разместил нового короля на обложке 14.09.2022 12613
- В Алматы ликвидировали трёхэтажный бордель 13.09.2022 11833
- Сдался добровольно: ещё одного сообщника Мухтара Аблязова вернули в Казахстан 13.09.2022 12186
- "Отвечаю на казахском языке" — Мусин раскрыл свой метод борьбы с мошенниками 13.09.2022 13793
- Видео рукоприкладства якобы чиновника из Актау попало в соцсеть 12.09.2022 11339
-
- Токаев выразил соболезнования родным Копена Амирбека 21:41 46
- Токаев наградил руководителя компании Shell 17:22 274
- Токаев примет участие в саммите Организации тюркских государств 11:17 469
- Токаев запустил газохимический комплекс в Атырауской области 08.11.2022 626
- Минтруда разрабатывает новую методику определения минимальной зарплаты в Казахстане 08.11.2022 535
- Новая глава отношений: Казахстан и Евросоюз подписали меморандум о стратегическом партнёрстве 08.11.2022 664
- Смаилов обещал решить вопросы машиностроителей 04.11.2022 946
- Токаев поручил активнее защищать национальные интересы на международных рынках 04.11.2022 946
- Закон об амнистии подписал Токаев 02.11.2022 1167
- Токаев выступил на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ 28.10.2022 1638
- Токаев направил телеграмму соболезнования президенту Ирана 28.10.2022 1968
- Президенты приняли участие в церемонии открытия Дней культуры Кыргызстана в Казахстане 27.10.2022 1632
- Новые подходы по технологическому развитию Казахстана предложили в правительстве 27.10.2022 1910
- Токаев и Мирзиёев обсудили перспективы стратегического партнёрства 27.10.2022 1776
- Нужно строить мосты, а не стены - Токаев 27.10.2022 1878
- Малазийская авиакомпания начнёт полёты в Казахстан 27.10.2022 1881
- Президент подписал закон о противодействии отмыванию доходов 27.10.2022 1651
- Токаев провёл встречу с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен 22.10.2022 2127
- Мы должны быть готовы дать отпор в случае возникновения любых угроз нашей стране - Токаев 22.10.2022 2375
- Почти 3 100 золотых слитков продали в Казахстане в сентябре 22.10.2022 2089
- Глава государства присвоил Каирбеку Сулейменову звание "Халық қаһарманы" 22.10.2022 20175
- Государственными наградами отметили ряд казахстанцев ко Дню Республики 22.10.2022 2403
- Устранить барьеры в госзакупках призвал страны ЕАЭС премьер Казахстана 21.10.2022 2246
- Президент Казахстана назначил трёх новых послов 21.10.2022 2261
- ЦИК зарегистрировала Салтанат Турсынбекову в качестве кандидата в президенты 20.10.2022 7353
- МВД хочет покончить с пытками заключённых. Как это сделать? 19.10.2022 2990
- Заседание правительства с президентом. О чём говорил Токаев 14.07.2022 13674
- К чему придёт архитектура Алматы после 30 июня: менять нельзя корректировать 14.07.2022 11832
- Есть ли шанс убрать монополию? Что изменится на рынках топлива, жилья и перевозок в Казахстане 12.07.2022 11848
- От чего гибнут сайгаки. Как системно и с пользой регулировать их поголовье в Казахстане 11.07.2022 12418
- "На Западе экодуки строят даже для червей". Эксперт о главной проблеме сайгаков в Казахстане 11.07.2022 11452
- История любви на всю жизнь. Как народный артист СССР Рамазан Бапов стал легендой 08.07.2022 15721
- Ибрагим Кубеков: "Печатный" Дон Кихот в эпоху интернета 08.07.2022 12451
- К чему приведет выравнивание тарифов за электроснабжение в Казахстане 04.07.2022 13946
- "Ни одна страна не решит вашу проблему". Главный трансплантолог Беларуси о посмертном донорстве в Казахстане 04.07.2022 14932
- Малые города Казахстана прирастают амбициозной промышленностью 30.06.2022 14626
- Как в Казахстане проходит реабилитация детей 30.06.2022 12178
- "Это протест против устоев общества" — премьера оперы "Дон Жуан" состоялась в "Астана Опера" 30.06.2022 12596
- Золотодобывающий Бестобе продолжает лихорадить — жители грозят голодовкой 29.06.2022 29713
- Журналисты, которых мы потеряли, но всегда помним о них 28.06.2022 13580
- Косметолог для покойника. Как готовят в последний путь 27.06.2022 16091
- Началу Великой Отечественной войны посвятили лиричный вечер музыки в Павлодаре 22.06.2022 12668
- Как проблему бродячих животных решают на севере Казахстана 21.06.2022 13883
- Как обеспечить себе безбедное будущее, рассказал Аскар Акаев алматинским студентам 21.06.2022 14560
- Невидимые и не нужные. Как живут бывшие наркоманы, экс-зэки и люди с ВИЧ в Казахстане 20.06.2022 15801
- Саммит по ЦУР: Как страны Центральной Азии будут восстанавливаться после пандемии 16.06.2022 13976
- Почему Казахстану ещё нужна высокая базовая ставка 14.06.2022 15958
- Частные колледжи Павлодара жалуются: зарплата их педагогов ниже, чем в государственных 13.06.2022 15476
- Казахстан решительнее берётся за декарбонизацию 10.06.2022 16657
- Сексуальное здоровье и воспитание: почему мы табуируем эти темы в Казахстане 07.06.2022 16549
- Счастье быть собой. Как живут дети с алопецией в Казахстане 01.06.2022 33185
- Посмотреть "глазами детей". Выставка детского творчества открылась в столице 01.06.2022 17030
- Уникальный детский сад открылся в Нур-Султане 01.06.2022 18009
- Создавая тепло. Как волонтёры РК согревают недоношенных малышей вязаными изделиями 01.06.2022 17658
- От надежд до разочарования. Как сборная Казахстана по хоккею боролась за место в плей-офф чемпионата мира 31.05.2022 18574
- "Память во имя будущего". Как учёные изучают судьбы советских политрепрессированных и почему это важно 31.05.2022 18484
- "Меня чуть не обманули телефонные мошенники" — как не попасть на крючок "дропперам" 30.05.2022 27608
- Помогут ли инициативы Миннацэкономики наполнить бюджет? 30.05.2022 17962
- Страсти по ArtSport: Когда вновь заработает программа? 25.05.2022 25249
- Магия чистого саумал: кобылья ферма стала местом притяжения в Кокшетау 24.05.2022 35997
- Зачем государство вливает миллиарды тенге в промышленность? 24.05.2022 19727
- ArtSport: в Нур-Султане обсудили проблемы бесплатных кружков и секций для детей 20.05.2022 26098
- Как в Казахстане проводят операции от ожирения и в каких случаях это бесплатно 19.05.2022 24412
- Как проехать на Алаколь, или "Романтика" железных дорог Казахстана 18.05.2022 26248
- "Они готовы жонглировать страхами людей" — эксперты о противниках поправок в Конституцию 16.05.2022 22330
- Разводы и лукавое гендерное равенство. Что происходит с институтом семьи в Казахстане? 15.05.2022 23843
- Казахстан сохраняет привлекательность для иностранных инвесторов 12.05.2022 22119
- Что находится внутри Института ядерной физики РК. Фоторепортаж 05.05.2022 21815
- "Это не такой простой вопрос" — эксперт о подготовке специалистов для АЭС 04.05.2022 21758
- Как русский парень поёт про Казахстан и танцует лезгинку 01.05.2022 37438
- Сурдлимпийские игры в Бразилии. Кто представит Казахстан 01.05.2022 23821
- "Если народ проголосует". Почему изменения в Конституции важны для Казахстана? 01.05.2022 21919
- Что вы знаете об атомной энергетике? Строительство АЭС в Казахстане глазами физика-ядерщика 29.04.2022 27009
- Детская безопасность. Как защитить своего ребёнка? 08.04.2022 26012
- GGG против самурая из Токио. Главное о бое Геннадия Головкина и Риоты Мураты 08.04.2022 26383
- "Важная инициатива, но не догма" — политические реформы обсудили в КИСИ 06.04.2022 25640
- Нужна ли стране Женская партия? 05.04.2022 25727
- Гидроэкология, или Почему наводнения стали проклятием для прибрежных жителей Казахстана? 04.04.2022 27913
- Болашакер Магжан Кистаубаев об учёбе в США, создании STEM Академии и об "утечке мозгов" 01.04.2022 28415
- Убогие хосписы, долги и штрафы — что не так с поддержкой онкобольных в Казахстане 31.03.2022 27066