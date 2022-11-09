"Зарплаты от 400 тысяч тенге и карьерный рост": дорожники рассказали правду о своей профессии

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Во всём мире дороги считаются одним из основных драйверов развития экономики. От качества дорожного покрытия напрямую зависит качество жизни, безопасность и комфорт. Одной из причин плохого качества дорог на сегодня является острый дефицит высококвалифицированных кадров в дорожной отрасли. Дорожников с высшим образованием и опытом работы не хватает как у подрядчиков, так и у заказчиков. Корреспондент BaigeNews.kz выяснял причины дефицита, а также плюсы и минусы профессии дорожника.

Дефицит кадров

Масштабы реконструкции дорог, бум дорожного строительства требуют высококлассных специалистов-дорожников. Сегодня в Казахстане практически на каждом объекте не хватает инженеров-строителей, лаборантов, операторов асфальтоукладчиков, механизаторов, машинистов спецтехники, геодезистов. Вакансия дорожного специалиста сегодня, по данным Центра развития трудовых ресурсов Министерства труда и социальной защиты населения РК, является одной из самых востребованных в Казахстане. Между тем, в отделах и управлениях ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог трудится более 1,5 тысяч человек, из них только 190 имеют профильное образование дорожного инженера. Дело в том, что на рынок труда выпускаются те, кто не востребован работодателями. Современная молодёжь предъявляет к будущей профессии серьёзные требования по заработной плате и условиям труда, ошибочно полагая, что в дорожной отрасли этого нет. И это миф, по словам Тельмана Малаева, дорожника почти с 20-летним стажем. Он по пальцам перечислил топ-3 заблуждения о своей профессии: маленькая зарплата, отсутствие карьерного роста, изнуряющая тяжелая работа.

Это сегодня Тельман Малаев руководит филиалом крупного предприятия, отвечающего за качество дорожного покрытия в стране. А в 2004 году он начинал рядовым дорожным рабочим.

"Несмотря на то, что у меня был диплом о высшем образовании Западно-казахстанского государственного университета, я начинал простым рабочим в "Актобежолдары". Меня определили на реконструкцию участка трассы Самара – Шымкент в Айтекебийском районе. Поначалу было сложно, но мои наставники поддерживали меня и помогали во всём", - сказал директор Актюбинского областного филиала Национального центра качества дорожных активов МИИР РК Тельман Малаев.

Через месяц он стал помощником геодезиста, потом - геодезистом, а далее - мастером участка. В 2006 году было образовано РГУ "Актобежоллаборатория", где Т. Малаев задержался на 13 лет в качестве инженера по строительству. С 2019 года, когда был создан Национальный центр качества дорожных активов, он остался в новой организации заведующим лабораторией и в 2020 году возглавил её Актюбинский областной филиал.

"Профессия дорожника – очень трудоёмкая, требует сильного характера, в то же время это благородная профессия, важная для каждого из нас, для наших родителей, детей и внуков. Это - универсальная профессия. Она нужна и в тылу, и на фронте, и в войну, и в мирное время. Сейчас рынок труда заполнен бухгалтерами, юристами, экономистами, в этих сферах нелегко найти работу с карьерными и финансовыми перспективами. У дорожников же - хорошая по рыночным меркам зарплата, достойная должность. Придя рабочим, имея диплом, вы обязательно поднимитесь по карьерной лестнице. У нас даже студенческая практика оплачивается", - с гордостью рассказывает о своей специальности Малаев.

Между тем, профессия дорожника требует сочетания математического склада ума, творческих способностей, аккуратности, пунктуальности и "стального" характера.

"Температура асфальто-бетонных смесей при выпуске на заводе достигает 180 градусов, аcфальт укладывается при 120 градусах. Это нелёгкая работа, но результат оправдывает труды. Потому что ты понимаешь, что каждый метр дороги – это вклад в развитие современного государства, и ты причастен к большому делу", - говорит он.

Не с лопатой, а планшетом в руках

"Работа дорожника сводится к работе "в поле" с лопатой в руках". Разрушить этот стереотип смог следующий герой – молодой преуспевающий дорожник Алмас Байдоллаев.

"Экспертиза качества работ и дорожно-строительных материалов в Национальном центре качества дорожных активов проводится в современных лабораториях, на передовом оборудовании. Вместо счетов, блокнотов и ручек, дорожники используют умные гаджеты, измеряя каждый метр дороги на передвижных лабораториях. Все цифровизировано и автоматизировано в соответствии с мировыми стандартами", - рассказал лаборант филиала ВКО Национального центра качества дорожных активов Алмас Байдоллаев.

А. Байдоллаев – уроженец Кызылординской области. После окончания школы поступил в Восточно-Казахстанский технический университет имени Серикбаева по государственной программе "Серпін", главной целью которой является обучение и трудоустройство молодёжи из южных регионов страны в регионах, испытывающих дефицит кадров. Успешно окончив вуз, сразу же был трудоустроен в Восточно-Казахстанский филиал НЦКДА. Чтобы повышать квалификацию, Алмаса и других молодых специалистов Центр регулярно направляет на различные курсы и семинары.

"Недавно, наши коллеги ездили в Мюнхен, Минск, Санкт-Петербург и другие города за границей, где перенимали зарубежный опыт. Кроме того, мы участвуем на семинарах в формате кайдзен, которые призваны повышать производительность и культуру труда. У нас очень сплочённый коллектив, мы регулярно участвуем в межведомственных спортивных соревнованиях", - с гордостью рассказывает дорожник.

Фото предоставлено героем статьи

Лаборант Нургулан Аманжол тоже, как и его коллеги из развитых стран, с помощью умных гаджетов проверяет, насколько качественно укладывается асфальт.

"Экспертиза в лабораториях производится автоматически, благодаря системе видеорегистрации, с применением искусственного интеллекта. Цифровой формат паспортизации дорог делает работу дорожников проще, сокращает сроки работы и снижает коррупционные риски. Мы работаем в передвижных лабораториях на базе микроавтобусов, которые оснащены современным оборудованием. Планшет позволил отказаться от дополнительной оргтехники", - поведал Н. Аманжол.

Оклад Нургулана, как у начинающего лаборанта, сегодня составляет 400 тысяч тенге, кроме того – у него хороший соцпакет, премии и медицинская страховка. В семье Нургулана не было дорожников, на выбор его профессии повлияло личное желание.

"Со второго курса я начал проходить практику в НЦКДА, меня обучали и ещё платили за это деньги. Моя профессия нравится мне тем, что здесь я - не просто работник, я приношу пользу своей стране. Каждая капелька пота со лба – это вклад в улучшение наших автомобильных дорог", - признается Нургулан.

Об этой и других привлекательных сторонах профессии дорожника специалисты центра качества рассказывают тем, кому только предстоит выбрать специальность. Центр качества дорожных активов инициировал акцию "2000 школ", направленную на проведение агитационной работы со старшеклассниками. За три года деятельности профориентационные лекции были проведены более чем в 4000 школ.

На сегодняшний день в Национальном центре качества производственную практику прошли 150 студентов, 18 из них по окончании учёбы трудоустроены в НЦКДА. Практиканты зарабатывают не менее 80 тысяч тенге ежемесячно, а получив диплом, могут устроиться, например, лаборантом, и зарабатывать от 400 тысяч тенге и выше.