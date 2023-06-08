"Зарплата в 800 тыс тенге" - Мирзагалиев об отказе бастующих нефтяников в Жанаозене выйти на работу

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Председатель правления "КазМунайГаз" Магзум Мирзагалиев прокомментировал ситуацию с рабочими из Жанаозена. По его словам, нефтяников не устраивают технические условия труда, поэтому они отказываются выходить на работу, передаёт BaigeNews.kz.

Глава компании заявил, что заработная плата у этих сотрудников - порядка 800 тысяч тенге в месяц.

"Они говорят о том, что их не устраивают технические условия труда, которые предлагают две эти компании. Вы знаете, интересный диалог получается. Всегда находится какая-то причина. Изначально они (рабочие) сказали, нас не устраивает, приведите другую. Показали местную компанию "Молдир Мунай Сервис", которая работает также и в Атырауской области с оборудованием, сертифицированная. Но каждый раз находятся какие-то новые причины, почему не выйти им на работу. То условия не понравились, то ещё что-то. Каждый раз мы пытаемся предложить что-то, но нельзя это продолжать постоянно. То есть, с обеих сторон должен быть конструктив, к сожалению, мы думаем, что со стороны этих сотрудников его нет", - сказал Магзум Мирзагалиев.

Он также прокомментировал заявление работников в соцсетях о том, что они собираются снова приезжать в Астану, если до 15 июля им не предоставят работу.

"Во-первых, я хочу сказать, что эти люди не имеют никакого отношения к нам, они не являются сотрудниками КазМунайГаза, более того, они даже не являются сотрудниками наших сервисных подрядных организаций, то, что они собираются выезжать, непонятно для чего. То есть, если приехать и доставать, нарушать закон, с этим должны разобраться правоохранительные органы. А в целом, мы призываем к диалогу этих людей. Вчера буквально прошла встреча акима области, на которой присутствовали мой зам и руководитель "ОзенМунайГаза", эти вопросы были до них донесены ещё раз, но, к сожалению, обратной связи от них мы не видим, готовности к диалогу", - отметил глава КМГ.

По его словам, есть два выхода из ситуации. В первом случае, работники должны согласиться выйти на работу. Во втором случае, компания будет вынуждена брать на работу других специалистов.

"В "Озене", вы знаете, желающих выйти на работу предостаточно. В Жанаозене на сегодня более девяти тысяч людей стоят в очереди, и всем этим людям нужна работа. Это диалог. Мой заместитель туда выехал 19 апреля, уже почти два месяца он находится в Жанаозене, каждый день проходят встречи, но, к сожалению, пока похвастаться нечем. Нам крайне важно, чтобы наше производство не стояло, чтобы капитальный ремонт скважин осуществлялся, поэтому нам крайне важно, чтобы эти люди согласились, либо мы уже будем других людей нанимать. Вы помните, изначальное требование было – найдите нам работу, им её дали. Теперь они говорят, возьмите нас на работу в "ОзенМунайГаз", но это несправедливо. Это несправедливо по отношению к более чем девяти тысячам жанаозенцев, которые стоят в очереди. И решив одну проблему, мы порождаем другую. Мы не можем этого сделать", - сказал Магзум Мирзагалиев.

Он добавил, что сейчас там работает комиссия из 72 человек.

"Я думаю, мы до конца лета ждать уже не можем, надо как можно быстрее. Наш диалог продолжается, если бы вы спросили меня 19 апреля, когда мой заместитель туда поехал, я бы сказал, что, наверное, мы эту проблему решим в течении 3-5 дней. И я ещё раз хочу подчеркнуть, у меня в голове не укладывается, как можно три месяца не ходить на работу", - отметил глава компании.

Напомним, ранее бывшим работниками ТОО "БерАли Мангистау Company", бастовавшим в апреле, предложили новую работу.