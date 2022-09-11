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  • Зарплата в 300 тысяч тенге: какие вакансии предлагают безработным в Нур-Султане
акимат Нур-Султана Сегодня, 19:35
202
Фото: акимат Нур-Султана

Зарплата в 300 тысяч тенге: какие вакансии предлагают безработным в Нур-Султане

В столичном Дворце "Жастар" прошла общегородская ярмарка вакансий,передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата города.

Рабочие места предлагали безработным, в том числе людям, состоящим на учете службы пробации, вернувшимся из мест лишения свободы и должникам по алиментам. 

В ярмарке приняли участие более 65 работодателей столицы, где было представлено более 1700 вакансий. 

Производственные компании, предприятия в сфере торговли, финансов, строительства рассказали о своих требованиях к кандидатам и приняли резюме граждан, ищущих работу.

"На сегодняшней ярмарке было представлено около 1500 рабочих мест. Следует также отметить, что здесь содержатся рекомендации для лиц, освобожденных из мест лишения свободы и состоящих на учете в службе пробации. Предлагаемая заработная плата на этой ярмарке составляет от 150 тысяч до 300 тысяч тенге", — сказал заместитель руководителя управления занятости и социальной защиты города Нур-Султан Ерлан Жусупов.

Выпускникам учебных заведений, молодежи и жителям столицы представили обширную информацию по программам "Первое рабочее место", "Молодежная практика", "Общественные работы", "Контракт поколений" и проекту "Күміс жас" для безработных предпенсионного возраста. 

Специалисты Центра занятости дали полную информацию и тем, кто заинтересован в краткосрочном профессиональном обучении.

Один из тех, кто пришел на мероприятие в надежде найти работу, и магистрант одного из учебных заведений столицы Султан Турапбай.

"В настоящее время я обучаюсь в магистратуре. Но параллельно с учебой хочется работать. Здесь очень много работодателей. Я думаю, что найду среди них работу, которая мне нужна", — сказал Султан Турапбай.

До конца года в Нур-Султане планируют создать 28 тысяч новых рабочих мест. По данным городского центра занятости населения, до конца года пройдут ещё шесть таких ярмарок вакансий.

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#Нур-Султан #вакансия #занятость населения
Сегодня, 19:35
202
Журналист

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