Система среднего образования Казахстана переживает масштабную трансформацию. За последние годы в стране внедряются новые образовательные стандарты, модернизируется инфраструктура школ, а педагоги получают больше возможностей для профессионального роста и достойной оплаты труда, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

На начало учебного года 2024–2025 в Казахстане работают около 8 тысяч школ, в которых обучаются более 3,9 миллиона детей, включая 352 тысячи первоклассников. В этом году количество школьных учителей достигло 406 тысяч — на 8 тысяч больше, чем годом ранее.

"Одним из ключевых результатов реформ стало повышение заработной платы педагогов: с 2020 года она выросла на 100%. Также введены надбавки за квалификационные категории, стаж, условия труда, наставничество и наличие академических степеней. Воспитатели детсадов и преподаватели техникумов также получают дополнительные выплаты. При этом в сельской местности педагоги зарабатывают как минимум на 25% больше, чем их коллеги в городах", — сообщили в Правительстве.

В 2025 году курсы повышения квалификации прошли свыше 11 тысяч учителей, из которых около 58% — сельские специалисты. С 1 января в стране начала работу новая цифровая платформа "Ұстаз", которая обеспечивает прозрачность аттестации и создает условия для непрерывного профессионального развития. Ожидается, что в течение года через неё пройдут около 150 тысяч педагогов.

Школы активно переходят на современные методы преподавания. В учебный процесс внедряются полиязычие, инклюзия и различные модели оценки знаний. Всё большее значение приобретает цифровизация: 1 757 школ уже подключены к интернету через спутниковую систему STARLINK, а учебники полностью оцифрованы и доступны на 11 онлайн-платформах.

Казахстан также стал первой страной Центральной Азии, прошедшей международную аккредитацию системы оценки знаний школьников — МОДО. Этот инструмент признан соответствующим международным стандартам и позволяет точно оценивать качество учебных программ и уровень подготовки учащихся по ключевым направлениям: читательская, математическая и естественнонаучная грамотность.