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inform.kz Сегодня, 14:48
93
Сегодня, 14:48
93
Фото: inform.kz

Зарплата спортивных судей выросла на 62,5% в Казахстане

С 2023 года заработная плата спортивных судей увеличилась на 62,5%, передает BaigeNews.kz. Об этом сообщили в министерстве культуры и спорта. Таким образом, оплата труда возросла с 8 тысяч 13 тысяч тенге за один день.

В 2024 году заработная плата судей вырастет еще на 4 тысячи тенге и составит 17 тысяч.

"Качественное и добросовестное судейство не менее важно, чем подготовка атлетов и спортивная инфраструктура. Разумеется, без достойной оплаты труда квалифицированных рефери будет очень мало, поэтому идет работа по повышению заработной платы судей и других специалистов в сфере спорта", – отметил председатель комитета по делам спорта Ербол Мырзабосынов.

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Сегодня, 14:48
93
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