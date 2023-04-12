Зарплата спортивных судей выросла на 62,5% в Казахстане

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С 2023 года заработная плата спортивных судей увеличилась на 62,5%, передает BaigeNews.kz. Об этом сообщили в министерстве культуры и спорта. Таким образом, оплата труда возросла с 8 тысяч 13 тысяч тенге за один день.

В 2024 году заработная плата судей вырастет еще на 4 тысячи тенге и составит 17 тысяч.