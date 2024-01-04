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Зарплата работников водной отрасли увеличились в Казахстане

Сегодня, 10:43
АВТОР
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Baigenews.kz Сегодня, 10:43
Сегодня, 10:43
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Фото: Baigenews.kz

С начала 2024 года заработная плата работников водной отрасли выросла, в среднем, на 25%, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство водных ресурсов и ирригации.  

Как отметили в ведомстве, для улучшения кадрового потенциала отечественной водной отрасли министерство планирует проводить переподготовку специалистов водного хозяйства и повышать их квалификацию.  

"Повышение заработной платы – один из шагов к тому, чтобы сделать работу в водной отрасли более привлекательной. Разумеется, необходимо не только удержать действующих специалистов, но и обеспечить их необходимой подготовкой, актуальными навыками и знаниями. Министерство ведет работу в этом направлении", – сообщил министр водных ресурсов и ирригации РК Нуржан Нуржигитов.

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