Зарплата работников водной отрасли увеличились в Казахстане
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С начала 2024 года заработная плата работников водной отрасли выросла, в среднем, на 25%, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство водных ресурсов и ирригации.
Как отметили в ведомстве, для улучшения кадрового потенциала отечественной водной отрасли министерство планирует проводить переподготовку специалистов водного хозяйства и повышать их квалификацию.
"Повышение заработной платы – один из шагов к тому, чтобы сделать работу в водной отрасли более привлекательной. Разумеется, необходимо не только удержать действующих специалистов, но и обеспечить их необходимой подготовкой, актуальными навыками и знаниями. Министерство ведет работу в этом направлении", – сообщил министр водных ресурсов и ирригации РК Нуржан Нуржигитов.
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