Зарплата работников водной отрасли увеличились в Казахстане

С начала 2024 года заработная плата работников водной отрасли выросла, в среднем, на 25%, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство водных ресурсов и ирригации.

Как отметили в ведомстве, для улучшения кадрового потенциала отечественной водной отрасли министерство планирует проводить переподготовку специалистов водного хозяйства и повышать их квалификацию.