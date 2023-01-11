Зарплата гражданских служащих вырастет в два раза в Казахстане

С 2022 по 2025 годы зарплата отдельных категорий гражданских служащих в Казахстане увеличится в два раза. Об этом сообщили в министерстве труда и социальной защиты населения, передаёт BaigeNews.kz.

"Во исполнение поручения главы государства, озвученного в Послании народу Казахстана 1 сентября, в этом году продолжилось поэтапное повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих в среднем на 20 процентов", - сообщили в ведомстве.

Повышение окладов затронет порядка 600 тысяч человек, работающих по таким специальностям, как бухгалтеры, экономисты, юристы, архивариусы, библиотекари, музееведы, лесники, технический персонал и другие.