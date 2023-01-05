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gov.kz Сегодня, 16:17
84
Сегодня, 16:17
84
Фото: gov.kz

Зарплата до 70 тысяч тенге повысилась у 1,8 миллиона казахстанцев

Более 1,8 миллиона наемных работников коснулось повышение минимальной заработной платы до 70 тысяч тенге, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты. 

"С 1 января 2023 года в целях реализации поручения Главы государства размер минимальной заработной платы (далее – МЗП) в Казахстане увеличен с 60 000 до 70 000 тенге. В соответствии с Трудовым кодексом РК работодатели обязаны обеспечить работникам заработную плату на уровне не ниже МЗП. Благодаря этому вырастут денежные доходы порядка 1,8 миллиона наемных работников с зарплатой до 70 тысяч тенге, работающих во всех отраслях на предприятиях различных форм собственности", - сообщили в пресс-службе ведомства. 

В первую очередь повышение МЗП коснется "низкооплачиваемых" работников, отметили в Минтруда. Во-вторых, работодатели, которые при установлении уровня зарплаты используют показатель МЗП, также будут пересматривать заработную плату других категорий работников с учетом межразрядной системы квалификаций.

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#зарплата #Минтруда
BaigeNews.kz
Сегодня, 16:17
84
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