Зарина Дияс "взлетела" в рейтинге WTA
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Казахстанская теннисистка Зарина Дияс, которая в этом году вернулась в WTA-тур после двухлетней паузы, значительно улучшила положение в одиночном рейтинге WTA, передаёт BaigeNews со ссылкой на Sports.kz.
На прошедшем Уимблдонском турнире Дияс выступила в квалификации, однако не смогла пробиться в основую сетку, уступив в третьем круге отбора Бай Чжосюань из Китая. Перед этим казахстанская спортсменка преподнесла сенсацию, победив явную фаворитку, американку Сачию Викери, располагавшуюся на 138-м месте. После выступления в квалификации Уимблдона Зарине удалось подняться в мировой табели о рангах сразу на 264 строки и занять 702-е место.
Напомним, что Зарина Дияс не выходила на корт долгое время в связи с периодом восстановления после тяжелой травмы.
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