Зарина Дияс взлетела в мировом рейтинге после завоевания титула

Казахстанская теннисистка Зарина Дияс совершила стремительный подъем в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

В обновленной версии табеля о рангах одиночного разряда Зарина поднялась сразу на 109 строк и теперь занимает 379-е место. Ее ближайшая "соседка" по рейтингу из представительниц Казахстана Жибек Куламбаева поднялась на три отметки, став 311-й.

Напомним, что на прошлой неделе Зарина Дияс стала победительницей турнира ITF в турецком Кайсери. В финале она одержала победу над белоруской Аленой Фалей.