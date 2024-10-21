Зарина Дияс взлетела в мировом рейтинге после завоевания титула
Сегодня, 12:58
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Сегодня, 12:58Сегодня, 12:58
61Фото: olympic.kz
Казахстанская теннисистка Зарина Дияс совершила стремительный подъем в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
В обновленной версии табеля о рангах одиночного разряда Зарина поднялась сразу на 109 строк и теперь занимает 379-е место. Ее ближайшая "соседка" по рейтингу из представительниц Казахстана Жибек Куламбаева поднялась на три отметки, став 311-й.
Напомним, что на прошлой неделе Зарина Дияс стала победительницей турнира ITF в турецком Кайсери. В финале она одержала победу над белоруской Аленой Фалей.
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