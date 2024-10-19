Зарина Дияс вышла в полуфинал турнира в Турции

Известная казахстанская теннисистка Зарина Дияс провела свой третий матч на турнире серии ITF в турецком Кайсери, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Казахстанская спортсменка сыграла против местной теннисистки Дениз Дилек и одержала победу в двух сетах с общим счетом 6:0, 6:2. Матч продлился всего 47 минут и состоялся на стадии четвертьфинала турецкого турнира на харде.

Отметим, что 30-летняя казахстанская спортсменка на данный момент располагается на 488-й позиции мирового рейтинга WTA (Женская теннисная ассоциация) в одиночном разряде после возвращения от долгого восстановления от травмы.