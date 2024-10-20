Зарина Дияс выиграла престижный турнир в Турции

Казахстанская теннисистка Зарина Дияс, занимающая 488-е место в рейтинге WTA, одержала волевую победу в финале турнира ITF в турецком Кайсери, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

В решающем матче Дияс встретилась с белоруской Аленой Фалей (224-е место). Первый сет казахстанка проиграла со счетом 0:6, однако затем сумела совершить камбэк — 6:4, 6:3 — и добиться итоговой победы. Таким образом, Зарина Дияс выиграла первый турнир в этом году.

Ранее на турнире в Кайсери Дияс также победила румынку Патричию Марию Циг (256-е место) — 3:6, 6:4, 6:2, немку Пию Префке (без рейтинга) — 7:6, 6:1, турчанку Дениз Дилек (без рейтинга) — 6:0, 6:2 и россиянку Екатерину Маклакову (485-е место) — 6:1, 6:2.