Зарина Дияс выиграла первый матч против Южной Кореи в Астане
Сегодня, 17:22
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 17:22Сегодня, 17:22
165Фото: пресс-служба ФТК
В Астане стартовала стадия плей-офф "Кубка Билли Джин Кинг" между сборными Казахстан и Республики Корея, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.
Игровой день открыла Зарина Дияс против Да Ен Бак . В первом сете Зарина уступила 3:6, однако, во втором сете казахстанка восстановила равновесие, сравняв счет - 6:3. В решающей партии Зарина одержала волевую победу, по ходу проигрывая 4:5, 5:6, но на тай-брейке всухую разгромила Бак 7:6 (7:0).
Таким образом, сборная Казахстана повела в противостоянии с Республикой Корея - 1:0.
Следующими на корт выйдут Елена Рыбакина и Сон Хен Пак.
Самое читаемое
- Семь человек погибли в ДТП на трассе в Карагандинской области
- Блогер сорвала свадьбу в Атырау: ей предъявили иск
- На Экибастузской ГРЭС-1 отключили энергоблок: Что произошло
- Смерть офицера в Жаркенте: по делу задержаны четыре человека
- Каждый второй продукт на полках магазинов в Казахстане представляет угрозу - исследование