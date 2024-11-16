Зарина Дияс выиграла первый матч против Южной Кореи в Астане

В Астане стартовала стадия плей-офф "Кубка Билли Джин Кинг" между сборными Казахстан и Республики Корея, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

Игровой день открыла Зарина Дияс против Да Ен Бак . В первом сете Зарина уступила 3:6, однако, во втором сете казахстанка восстановила равновесие, сравняв счет - 6:3. В решающей партии Зарина одержала волевую победу, по ходу проигрывая 4:5, 5:6, но на тай-брейке всухую разгромила Бак 7:6 (7:0).

Таким образом, сборная Казахстана повела в противостоянии с Республикой Корея - 1:0.

Следующими на корт выйдут Елена Рыбакина и Сон Хен Пак.