Зарина Дияс вернулась к тренировкам после перерыва

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Казахстанская теннисистка Зарина Дияс, которая летом 2022 года объявила о досрочном завершении сезона из-за проблем со здоровьем, сделала обращение к болельщикам, передаёт BaigeNews.kz.

В Stories в своём Instagram она сообщила, что возвращается к тренировкам.

"Многие спрашивают, где я, что я делаю, закончила ли я с теннисом или нет. Нет, я не заканчивала с теннисом. Как вы знаете, в прошлом году у меня начались проблемы со здоровьем и плюс к этому травма плеча. Я вынуждена была взять паузу. Но сейчас я себя чувствую намного лучше. Я прилетела в Италию, где я начинаю свою подготовку. Буду долечивать, укреплять своё плечо. Я очень соскучилась по турнирам, по теннису, по болельщикам. Жду не дождусь своего возвращения на корт", - сказала спортсменка.

Она поблагодарила болельщиков за поддержку.